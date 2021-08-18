شكرا لقرائتكم خبر عن تقوى جهاز المناعة وتساعد فى إنقاص الوزن.. 5 فوائد صحية لتناول الكوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق على الكوسة غذاء القلب، فهى من الخضراوت متعددة الاستخدامات ومليئة بالعناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين ج، وفيتامين هـ ، وفيتامين ب 6 ، وعنصر النحاس والفوسفور التى تمد الجسم بفوائد صحية عديدة منها تقوية جهاز المناعة، والمساعدة في إنقاص الوزن وعلاج فعال لمتلازمة القولون العصبى بحسب ما ذكره موقع " eatthis".

وهناك العديد من الفوائد الصحية للكوسة ومنها:

1-علاج للقولون العصبى:

إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي (IBS) ، فالكوسة من الخضراوات الصديقة للجهاز الهضمى، لاحتوائها على مجموعة منخفضة من الألياف التي يصعب هضمها تسمى "الفودماب " وهي لا تسبب في الانتفاخ أو الألم أو ضيق الجهاز الهضمي خاصة في أولئك الذين يعانون من القولون العصبي.

2- استقرار سكر الدم:

الكوسة هي خيار منخفض الكربوهيدرات وتساعد على انخفاض نسبة السكر في الدم، إذا كنت تراقب كمية الكربوهيدرات التي تتناولها من أجل صحتك ، فإن تناول الكوسة هو فقط ما يطلبه الطبيب فهى صديقة للسكر في الدم.

3 - يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب:

الكوسة غنية بالألياف القابلة للذوبان و تناول كمية كافية من الألياف القابلة للذوبان يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول ويعزز صحة القلب، يوصى بتناول 25 جراما من الألياف يوميا للنساء أو 38 جراما من الألياف يوميا للرجال لخفض مستويات الدم من الكوليسترول.

4 - تساعد في إنقاص الوزن:

تؤكد الأبحاث أن تناول كميات متزايدة من الفاكهة والخضار يرتبط بالحفاظ على وزن صحي، الكوسة هي نباتات متعددة الاستخدامات يمكن أن إضافتها في كافة الوجبات.

5 - تساعد في محاربة العدوى:

الكوسة مصدر جيد لفيتامين ب 6 لتقوية جهاز المناعة، فقد ارتبط نقص فيتامين ب 6 بانخفاض إنتاج الخلايا الليمفاوية، والتى تعد واحدة من مراكز القوة في جهاز المناعة لدينا لمحاربة العدوى ودرء الفيروسات المتطفلة.