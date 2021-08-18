شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من ألم الأسنان فى الليل بالقرنفل والملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم الأسنان يعد من أصعب أنواع الآلام التي يتعرض لها الشخص، وخاصة خلال ساعات الليل، وهذا الأمر يتسبب في عدم قدرة الشخص على النوم والشعور بالراحة، ويلجأ المصاب لتناول المسكنات لكي يشعر بالراحة ويستطيع النوم.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع " medicalnewstoday"، سنتعرف على أفضل العلاجات المنزلية الطبيعية التي تساهم في التخلص من ألم الأسنان وخاصة خلال ساعات الليل، ومنها:

-المسكنات:

للتقليل من الشعور بألم الأسنان يمكنك تناول حبة من المسكنات، ولكن دون الإسراف في تناولها حتي لا تعرض الكلى والكبد لمشاكل.

-كمادات الثلج:

يمكنك وضع كيس من الثلج في مكان الشعور بالألم في الأسنان، فهذه الحيلة تعمل علي تسكين الألم، بسبب تعرض الأوعية الدموية للتضيق، والتخلص من الألم ولذا لا تتردد في فعل هذه النصيحة.

-النوم مرتفعا قليلا:

قد يسبب تجمع الدم في الرأس للشعور بألم شديد في الأسنان، ولذا يمكنك رفع الرأس بوسادة إضافية لتخفيف الألم .

- استخدام الماء بالملح:

يعد استخدام الماء المالح علاجًا منزليًا شائعًا لألم الأسنان، لأنها عامل مضاد للجراثيم، وتعمل على تقليل التعرض للالتهاب، ولذا استخدامها يوميا قبل النوم يساعد على حماية الأسنان من التلف، وأيضا تنظفها جيدا من بقايا الطعام.

- منقوع النعناع:

يمكنك غسل الأسنان بمنقوع النعناع، فهذه النصيحة تساعد على التخلص من الألم بشكل مؤقت، والسبب يرجع إلى أن النعناع يحتوي على مركبات مضادة للجراثيم ومضادات الأكسدة، وهذه العناصر لها دور كبير التخدير.

- القرنفل:

يحتوي القرنفل علي عنصر "الأوجينول"، هذا العنصر له دور كبير في التقليل من الشعور بالألم، وخاصة ألم الأسنان، ولذا عليك نقع القرنفل المطحون في الماء وعمله عجينه، ثم ضعها على الأسنان المسببة للألم، وستلاحظ الفرق، كما يساعد مضغ فص واحد من القرنفل يقلل من الشعوب الألم .