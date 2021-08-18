7 عادات شائعة تبطئ حرق الدهون وإنقاص الوزن

بيروت - نادين محمد -

عادات يومية شائعة يقوم بها الكثيرون قد تبطئ التمثيل الغذائي لديهن وتتسبب في زيادة الوزن.

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1. رجيم عشوائي

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أنظمة الرجيم العشوائية قد تتسبب في زيادة الوزن لأن جسمك ببساطة لا يعرف متى ستتاح له فرصة الحصول على المزيد من الطعام ويحاول إبطاء كل شيء، فقط في حالة. الحل: ابحث عن نظام الأكل الذي يناسبك والتزم به.

2. قلة النوم

ليس من المستغرب أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم ليس لديهم الكثير من الطاقة، مما يعني أنهم سيستخدمون سعرات حرارية أقل على مدار اليوم.

لذا ابحث عن طريقة للحصول على قسط كافٍ من النوم فيمكنك مثلاً تجربة تناول كوب من شاي الأعشاب قبل النوم.

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3. قلة السعرات أكثر من اللازم

إذا قللت من السعرات الحرارية أكثر من اللازم، يدخل جسمك في وضع الجوع ويقلل معدل الأيض فتعد مراقبة السعرات الحرارية التي تتناولها أمراً بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في تخسيس الوزن، ولكن ينصح أخصائيو التغذية بتقليل ما يقرب من 200 سعرة حرارية لفقدان الوزن بشكل صحي.

4. الجلوس لفترة طويلة

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إذا كنت تقضي معظم يومك خلف مكتبك، يجب أن تدرك أن الجلوس لفترة طويلة يمكن أن يؤثر على عملية التمثيل الغذائي لديك فقد تشجع العديد من الدراسات موظفيها على القيام ببعض تمارين الإطالة والحركات البسيطة كل 30 دقيقة.

5. عدم الحصول على الكالسيوم الكافي

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الحصول على كمية كافية من الكالسيوم مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بتنظيم عملية الأيض. إذا كنت لا تحب الحليب أو لا تتحمل اللاكتوز، فهذه ليست مشكلة لأن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم ويمكنك بالتأكيد العثور على شيء تحبه.

6. الجفاف



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إذا كنت تعانين من الجفاف قد يقلل ذلك الأيض في المقابل تناول 17 كوباً من الماء قد تزيد من معدل الأيض الخاصة بك بنسبة تصل إلى 30٪.

7. نقص البروتين

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يلعب البروتين دوراً مهماً للغاية في الحصول على وزنك المثالي والحفاظ عليه بالإضافة إلى أنه يجعلك تشعر بالشبع وينتهي بك الأمر باستهلاك سعرات حرارية أقل.