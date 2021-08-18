طرق التخلص من تراكم الدهون بعيداً عن الرجيم

بيروت - نادين محمد - يمكن أن يكون فقدان الوزن رحلة صعبة للغاية، إلا أنّ التخلص من دهون البطن العنيدة يمكن أن يكون أكثر صعوبة. علاوة على ذلك، لا يمنعك البطن البارز من ارتداء الجينز المفضل لديك فحسب، بل يعرضك أيضاً لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى مرض السكري من النوع 2. وبالتالي، من الضروري تحقيق ذلك من خلال هذه الوصفة، التي تُطلعك عليها "الجميلة"، والتي ستساعدك على حرق الدهون بسرعة أكبر.

وصفة الثوم والعسل وزيت الزيتون للتخلص من الدهون الزائدة

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تعمل هذه الوصفة على حرق الدهون المتراكمة في الجسم وخصوصاً في منطقة البطن. كما تُساعد في تخفيض الكوليسترول في الدم، ومحاربة الكثير من أنواع البكتيريا والفطريّات. مقاومة السّرطان، وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وتخفيض مستوى سكر الدم عند المصابين بالسكري.

المكوّنات:

فص من الثوم.

ملعقة من العسل.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

افرمي فص الثوم ثم ضعي العسل وزيت الزيتون.امزجي الخليط جيداً. تناولي ملعقة منه قبل الذهاب إلى النوم. ويراعى عزيزتي عدم تناول الماء بعد هذه الخلطة.

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