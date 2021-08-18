فوائد صحية وجمالية للإستحمام فى هذا التوقيت

بيروت - نادين محمد -

على الرغم من أن وقت الاستحمام يعود إلى تفضيلاتك الشخصية، فإن أولئك الذين يختارون القيام بذلك ليلاً يمكنهم في الواقع جني المزيد من الفوائد الصحية والجمالية، فهناك عدد كبير من الطرق التي يمكن أن يفيد بها الاستحمام الليلي صحتك ومظهرك.

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1. قد يساعدك على النوم بشكل أسرع

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يريح الاستحمام المسائي جسمك وعقلك، وعند القيام به في الوقت المناسب، يمكن أن يمنحك أيضاً نوماً أفضل.

يمكن أن يساعدك الاستحمام بالماء الدافئ قبل 90 دقيقة من النوم على النوم أسرع بحوالي 10 دقائق من المعتاد.

يحدث هذا لأن الماء الدافئ يقلل بدرجة طفيفة من درجة حرارة الجسم، وهذا بدوره يرسل إشارة إلى جسمك بأن وقت النوم قد حان.

2. أفضل لبشرتك

قد يساعد الاستحمام قبل النوم أيضاً على منع ظهور حب الشباب، فقد يجمع شعرنا البكتيريا وتراكم المنتجات على مدار اليوم، وعندما تلامس رأسك الوسادة، تنتقل كل هذه الشوائب إلى غطاء الوسادة، ثم إلى وجهك. نظراً لأن بشرتنا تتجدد أثناء النوم، فإن الذهاب إلى الفراش ببشرة نظيفة ومنتعشة يعني أيضاً أن خلايا بشرتك الجديدة ستكون صحية.

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3. قد يخفف من الحساسية الموسمية



إذا كنت تعاني من الحساسية، فإن الاستحمام ليلاً قد يساعد في تخفيف الأعراض. التواجد في الخارج ليلاً قد يكون من مسببات الحساسية، مثل حبوب اللقاح والغبار والتي تلامس بشرتك وملابسك ، وما لم تستحم قبل النوم، فقد ينتهي بك الأمر على فراشك. إذا كنت معتاداً على الاستحمام في الصباح، ففكر في تغيير روتينك والاستحمام ليلاً لتجنب الأعراض غير السارة.

4. سيكون شعرك أكثر صحة



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إذا كنت تغسل شعرك في المساء، سيكون لديك المزيد من الوقت للسماح له ليجف في الهواء بشكل طبيعي وهذا بدوره سيبقي شعرك لامعاً ومنعشاً لفترة أطول، حيث يساعد على حبس الرطوبة في الداخل .

5. يساعد في محاربة التعرق المفرط



بينما يعد الاستحمام في الصباح طريقة رائعة للانتعاش قبل مواجهة النهار ، فإن الاستحمام ليلاً يمكن أن يساعدك في الواقع على منع رائحة الجسم الكريهة. أخذ دش بارد قبل الذهاب إلى الفراش يمكن أن يساعد في الحد من التعرق الليلي الذى يعاني منه الكثيرون

6. قد يمنع تقلصات العضلات

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إذا شعرت بألم وتقرحات في عضلاتك بعد يوم طويل من العمل، فقد يساعد الاستحمام بماء دافئ على تخفيف الإحساس غير السار. عندما يضرب الماء الدافئ جسمك، فإنه يساعد على تهدئة توتر العضلات وتعزيز النوم ليلاً بشكل أفضل. يمكن أن يمنع الاستحمام بماء دافئ تقلصات الساق في الليل، وهي حالة شائعة تؤثر على ما يصل إلى 60 في المائة من الناس.