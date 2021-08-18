12 فائدة لتناول الثوم على الريق

بيروت - نادين محمد - يعتبر الثوم مصدراً مهماً للكثير من المكونات المفيدة للصحة والتي تعمل على حمايتها من الأمراض. فهو غنيّ بمركبات الفلافونويد والأحماض الأمينية والكبريت، إضافة إلى عدد من الزيوت الأساسية التي يمكن الاستفادة منها لأغراض علاجية.



ويخفف تناول الثوم على الريق من الدم الطبيعي، كما يساعد على استقرار مستوى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول في الجسم. وكشفت الدراسات أيضًا أن مركبات الكبريت الموجودة في الثوم قد تقوي الأمعاء من أجل امتصاص أفضل للمغذيات من الطعام.





فوائد الثوم على الريق

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1- يحافظ على مستوى الدهون في الجسم



بفضل احتوائه على مركب الأليسين، يمكن الثوم أن يساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية. ولهذا ينصح بتناوله نيئاً للحفاظ على سيولة الدم.



2- يعالج نزلات البرد أكثر الأمراض شيوعاً بين البشر



تعتبر نزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعاً. وعادة ما يتم علاجها من خلال الأدوية الصيدلانية. لكن يمكن استهلاك الثوم أن يؤدي المهمة نفسها. فهو يحتوي على مضادات حيوية تعزز عمل الجهاز المناعي وقدرته على محاربة الفيروسات الضارة.

3- يعالج السرطان



توصلت بعض الدراسات إلى أنه يمكن تناول الثوم أن يشكل عاملاً مهماً في الوقاية من بعض أنواع السرطان. ومنها سرطان القولون، المعدة، المريء، الثدي، البنكرياس. لكن لم يتم الإجماع على هذا التأثير وتأكيده حتى الآن.



4 -مصدر للمضادات الحيوية



يمكن الثوم أن يحفز نشاط الجهاز المناعي لأنه يحتوي على الكثير من المضادات الحيوية. ويزداد تأثيره عند تناوله على الريق. فكل حبة منه تشكل مصدراً لـ12 ملغ من البوتاسيوم، 5 ملغ من الكالسيوم، إضافة إلى أكثر من 100 مركب تعمل على قتل البكتيريا الضارة ومنع تأثيرها السلبي على الصحة.



5 -يساعد على الهضم وخسارة الوزن



يحتوي الثوم على أنزيمات تنشط عملية تحليل الدهون. حيث نشرت دراسة في نشرة "ذا جورنال أوف نيوتريشن" أظهرت أنّ تناول متتمات الثوم لمدة سبعة أسابيع يساعد على خسارة الوزن وعلى حرق الدهون. كما وجد باحثون من خلال دراسة أكثر حداثة أن تناول أطعمة تحتوي على مستخلص جذور الثوم مرتين يومياً على الريق ولمدّة 8 أسابيع مع اتباع نظام غذائي وصحّي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام قد يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

6 -الوقاية من التعرض لـ أمراض القلب

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يعود تناول الثوم على الريق بالكثير من الفوائد على صحة القلب. فهو يعزّز سيولة الدم ويمنع تخثره. وهذا يعني أنه يمنع حدوث الجلطات وتصلب الشرايين.

ويعود ذلك إلى أنه يحدّ من تركيز الحمض الأميني أو "الهوموسيستين" المحفز للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمويّة. كذلك يحتوي الثوم على زيت يساهم أحد مركباته في حماية عضلة القلب وخصوصاً بعد التعرض لنوبة القلبيّة.

7- يعالج ضغط الدم



ينصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتناول الثوم على الريق. فهو يحدّ من ظهور هذه المشكلة وأعراضها.

8- يخلص من السموم



في حال تناول الثوم على الريق يمكن تخليص الجسم من السموم التي تتجمع فيه لأسباب مختلفة. كما أنه يحدّ من تراكم الفضلات الضارة داخل الجهاز الهضمي.

9 -يعالج القولون



لأن أكل الثوم على الريق يعمل على تعزيز عمل الجهاز الهضمي وعلى تخليصه من البقايا الضارة، فلا شكّ في أنه يعتبر علاجاً فعالاً لمشاكل القولون وأعراضها المزعجة. كما أنه يحفز إفراز ذلك الجهاز للعصارة الهضمية.

10 -يعالج مرض السكر



يمكن مرضى السكّري اللجوء إلى الثوم وخصوصاً على الريق للحد من أعراض المرض. فهو يتمتع بالقدرة على تنظيم مستوى السكر في الدم من خلال تنشيط إفراز هرمون الإنسولين.

11- يعالج التهاب الأذن



في حال الإصابة بالتهاب الأذن المزعج، يمكن الاستعانة ببضع نقاط من زيت الثوم في الصباح. فهو غنيّ بالمضادات الحيوية الضرورية لحلّ هذه المشكلة. ومن الممكن أن يساعد تناوله على الريق على التخلص من أعراض الربو ومن الأمراض التنفسية الأخرى.

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12 -يزيد المناعة

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لأنّ الثوم مصدر مهم لمركب الأليسين، فهو يعتبر حليفاً للمناعة بحسب دراسة أجرتها مؤسسة الطبيب الأميركي. ولهذا يمكن الاستعانة به في أيام الشتاء لمنع الإصابة بالعدوات.