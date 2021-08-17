شبح كورونا يطل من جديد في فلسطين.. ارتفاع الإصابات مع العودة للمدارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد شبح جائحة كورونا ليطل من جديد في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تسجيل زيادة في معدل الإصابات بالتزامن مع العودة للمدارس.

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الثلاثاء، تسجيل 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا و93 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وبينت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 24، طولكرم 50، سلفيت 18، نابلس 109، جنين 40، طوباس 12، رام الله والبيرة 37، ضواحي القدس 4، الخليل 15، أريحا والأغوار 2، بيت لحم 3، قطاع غزة 522، مدينة القدس 59".

وفي السياق، أكد مسؤولان في وزارة الصحة، بدء الموجة الرابعة في الضفة الغربية، والثالثة في قطاع غزة، وسط تحذيرات وتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال مسؤول ملف كورونا بوزارة الصحة د. وسام صبيحات،: إن الموجة الرابعة من جائحة كورونا بدأت بالفعل في جميع المحافظات، محذرًا من تدهور الأوضاع الوبائية إذا لم يكن هناك التزام حقيقي بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد في تصريحات صحفية رصد ارتفاع ملحوظ بالحالات المسجلة، وقال: "بدأنا نسجل مئات الإصابات يوميًا، بعد أن كنا نسجل العشرات قبل أسبوعين فقط".

وعزا الارتفاع إلى وجود استهتار في الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد في الشارع والمؤسسات، مشيرا إلى أن المتحور "دلتا" هو الأكثر انتشارا في فلسطين، وأن أكثر من 70% من الحالات المرصودة مصابة به، معتبراً ذلك مؤشرا خطيراً لأن هذا المتحور سريع الانتشار.

وذكر أن نسبة إشغال أقسام العناية المركزة بمرضى كورونا عادت للارتفاع مجددا بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى وأغلقت في بعض المستشفيات نتيجة عدم وجود مرضى، مبينا أن هناك 23 حالة ترقد في العناية المركزة بمستشفيات الضفة.

وأكد أنه "إذا استمر المؤشر بالارتفاع وازداد عدد المناطق الحمراء فستكون هناك توصية بالإغلاق، ونأمل ألا نصل إلى هذا الوضع".

وأشار إلى وجود تخوفات مع عودة نحو 1.5 مليون طالب وآلاف المدرسين، للمدارس مع بدء العام الدراسي، محذرا بأن الإصابات مرشحة للزيادة نتيجة الاكتظاظ والاحتكاك.

وفي قطاع غزة، أكد مدير "دائرة مكافحة العدوى" في وزارة الصحة د. رامي العبادلة، أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا بدأت فعليًا منذ حوالي أسبوعين، متوقعا أن تكون زيادة فعلية بعدد الإصابات خلال الأسابيع القادمة".

وتوقع أن تكون الذروة في منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل، تبعًا للوضع الوبائي والخارطة الوبائية.

وأكد العبادلة في تصريح صحفي أن معدل الإصابات قبل شهر من الآن يختلف كثيرًا عما هو الآن، حيث كانت نسبة الإصابات من إجمالي الفحوصات قرابة 10%، أما الآن ومنذ أسبوعين فقد ارتفع معدل الإصابات، منوهًا إلى أن نسبة الإصابات من إجمالي الأشخاص الذين يشتكون من أعراض أصبحت أكبر، ونسبة المسحات الإيجابية منهم عددها أكبر.

وأشار إلى أنه قبل شهر من الآن كان هناك 19 حالة في المستشفيات ما بين خطيرة وحرجة، أما الآن هناك 63 حالة ما بين خطيرة وحرجة.

ودعا المواطنين للإسراع بتلقي اللقاح للحفاظ على حياته وحياة منْ حوله، والحرص على الالتزام بإجراءات السلامة "الكمامة والتباعد".