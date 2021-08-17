شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات غذائية يجب تجنبها قبل ممارسة الرياضة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة التمارين الرياضية هي الحل الأمثل للحصول على الجسم الرشيق وصحة أفضل، لذلك ينصح دائما بممارستها لأنها تعمل على تعزيز صحة وقوة العضلات وعلاج الاكتئاب ووقاية من مخاطر أمراض القلب، ولكن هناك عادات غذائية شائعة يمكن أن تتداخل مع قدرتك على التحكم في روتين التمرين المفضل لديك وللحفاظ على لياقتك تعرف على الأخطاء الشائعة ، وفقا لما ذكره موقع "eatthis".

1- تناول الطعام قبل التمرين :

أشارت الأبحاث تجنب تناول وجبات كبيرة قبل التمرين بساعتين، ومن الأفضل تناول الوجبات قبل ممارسة الرياضة بـ 4 ساعات على الأقل لتجنب أي الشعور بالخمول .

2 - قلة السعرات الحرارية :

عدم تناول سعرات حرارية كافية قبل ممارسة التمارين الرياضية فى الصباح الباكر قد يؤدى إلى الشعور بالإغماء أو الضعف أثناء التمرين، ويجب تناول وجبة فطور خفيفة في غضون ساعة قبل التمرين مثل قطعة من الخبز المحمص كامل الحبوب مع زبدة الجوز أو موزة بالمكسرات أو وعاء صغير من دقيق الشوفان،كل هذه الأطعمة يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم مع الحفاظ على شعورك بالشبع حتى تتمكن من ممارسة الجري أو ركوب الدراجة .

3 - تناول الكثير من الأطعمة السكرية :

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الأطعمة المصنعة والسكرية بانتظام إلى إحداث فوضى في مستويات الطاقة لديك ، وقد تصبح أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع 2 ، وفي النهاية تعيق قدرة جسمك على الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم.

4 - عدم شرب الماء:

يؤدي الجفاف إلى ضعف الأداء أثناء التمرين، كما يتسبب في العديد من الآثار الجانبية مثل زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية ، وانخفاض ضغط الدم ، والغثيان أو القيء ، وتشنجات العضلات ، والإمساك في الحالات الأكثر خطورة ، لتجنب ذلك ، حاول شرب ثلاث إلى ثماني أكواب من الماء أثناء ممارسة الرياضة.

5- شرب الكثير من القهوة قبل التمرين:

تناول الكثير من المشروبات التي تحتوى على الكافيين قد يؤثر على أدائك أثناء التمرين، خاصة إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الكافيين، فقد يؤدي إلى توتر أو زيادة معدل ضربات القلب ولتجنب ذلك ، جرب كوبًا أو كوبين من القهوة قبل التمرين وتأكد من تناول شيء صغير معها.