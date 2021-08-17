شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر .. تعرف على نسبته الآمنة فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قياس نسبة السكر في الدم من أهم النصائح التي يجب القيام بها يوميا لمريض السكر، قبل تناول الطعام وبعده بساعتين، وأيضا فورالاستيقاظ، فهذه الحيلة تساهم في تحديد نسب العلاجات المتناوله سواء كانت أنسولين، أو أدوية.

أكد التقريرالمنشورعبرموقع " medicalnewstoday"، أن قياس نسبة السكر في الدم عن طريق جهاز القياس الخاص به، من الأمورالجيدة لإدارة هذا المرض، فيقوم الأطباء المتابعين للمرضي بطلب القياس لوضع متوسط نسبته في الدم، والتعرف أكثر علي الحالة.

وأشارالتقرير، أن نسبة السكر يجب ألا تزيد عن 130 ولا تقل عن 100 مجم / ديسيلتر قبل تناول الوجبات، وبعد تناول الطعام بساعتين يجب ألا تزيد عن 180 ولا يقل عن 140 مجم / ديسيلتر.

كما يجب علي مريض السكر أيضا إجراء تحليل السكر التراكمي كل ثلاثة أشهر لمعرفة نسبته في الدم في الفترة السابقة، ولذا يجب أن لا يقل عن 5.7٪ ولا يزيد عن 7٪، وهذه النسب التي يجب الا يزيد عنها السكر عند المريض حتي لا يتعرض للإصابة بالغيبوبة.

وعند اتباع القيام بقياس السكر بشكل دائم، والذهاب للطبيب لوضع خطة العلاج، يكون هناك بعض القواعد التي يضعها الطبيب، ومن أهمها نوعية الطعام المتناول، وممارسة الرياضة، والبعد عن التوتر والقلق، مع ضرورة الالتزام بالعلاجات المخصصة.

وأضاف التقرير، أن التقدم في العمر والإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة كمشاكل في القلب، والأوعية الدموية وارتفاع نسبة ضغط الدم، تعد من أبرز الأسباب المؤدية لخضوع الشخص لخطة محددة ويتم متابعتها من قبل الطبيب بشكل دوري، للحد من تعرض الشخص لأي مضاعفات صحية.