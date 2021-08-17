شكرا لقرائتكم خبر عن عادات سيئة فى الطعام تزيد الالتهابات بالجسم.. منها الأكل فى وقت متأخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر عاداتك في تناول الطعام على صحتك بشكل مباشر، وهناك عدد من العادات السيئة التي تزيد من خطر الإصابة بالالتهابات في جسمك، نتعرف في هذا التقرير على أبرز عادات الأكل السيئة التي تزيد الالتهابات في الجسم، وفقاً لموقع "eat this".

يعد الالتهاب جزءًا ضروريًا من استجابات أجسامنا الطبيعية عندما تتعرض أجسامنا لإصابة، فإنها تستخدم الالتهاب كوسيلة لإيصال المشكلة إلى جهاز المناعة لدينا، وعلى الرغم من أننا بحاجة إلى مستويات معينة من الالتهاب، إلا أنه يمكن أن يوجد بمستويات غير صحية للغاية في أجسامنا أيضًا، ويرتبط الالتهاب المزمن، الذي يستمر لأكثر من عدة أشهر، ارتباطًا مباشرًا بمشكلات صحية مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

أسوأ عادات الأكل التي يمكن أن تسبب الالتهابالطهى بالسمن الصناعى

تحتوي العديد من أنواع المارجرين أو السمن الصناعى على دهون متحولة معروفة بأنها تسبب التهابات جهازية.

وجدت دراسة من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الدهون المتحولة لها علاقة قوية بالالتهاب لدى النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث وبعد انقطاع الطمث.

وجدت هذه الدراسة أنه على الرغم من وجود عامل خطر متزايد للنساء ذوات مؤشر كتلة الجسم المرتفع، إلا أن التأثيرات الالتهابية للدهون المتحولة لا تزال مطبقة على جميع مستويات مؤشر كتلة الجسم.

تناول الخبز الأبيض

يمكن أن يؤدي تناول الكربوهيدرات المعالجة بشكل منتظم مثل الخبز الأبيض إلى عدد من المشكلات الصحية غير المرغوب فيها.

وفقًا لدراسة وجدت في Mediators of Inflammation ، فإن الكربوهيدرات المصنعة والسكر المكرر يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بالالتهابات الجهازية.

هذا لأننا عندما نأكل الكربوهيدرات بكميات أعلى من السكر المضاف، فإنها ترفع بسرعة مستويات السكر في الدم في أجسامنا بينما تعمل أجسامنا على معالجة هذه السكريات ، فإنها تستجيب للالتهابات.

تأكل في وقت متأخر من الليل

قد لا يدرك بعض الناس أن الالتهاب يمكن أن يكون ناتجًا عن أكثر من مجرد أنواع الطعام الذي تتناوله إذا كنت تتناول عشاء متأخرًا أو تتناول وجبة خفيفة قبل النوم ، فقد تعاني من زيادة الالتهاب.

وجدت دراسة نُشرت في PLOS One علاقة بين تناول وجبات أكبر في المساء وزيادة مستويات الالتهاب ليس ذلك فحسب، بل اكتشف أيضًا أن مستويات CRP (علامة بيولوجية طبيعية للالتهابات والأمراض المزمنة الأخرى) تزداد مع زيادة عدد السعرات الحرارية المستهلكة بعد الساعة 5 مساءً.

تأكل الكثير من اللحوم الحمراء

هناك مركبات توجد بشكل طبيعي تسمى Advanced Glycation End Products (AGE) والتي توجد في بعض الأطعمة عند إضافة كميات كبيرة من الحرارة. على سبيل المثال، يمكنك العثور على مستويات عالية منها في بعض الزيوت والزبدة والمارجرين والمايونيز واللحوم الحمراء.

تم ربط تناول الكثير من العناصر الغذائية الضارة بالتسبب في التهاب في الجسم،

تتأثر أيضًا مستويات هذه المركبات في الطعام بشكل مباشر بطريقة الطهي، حيث ترتبط أشياء مثل الشوي والشواء والقلي بمستويات متزايدة من المركبات الالتهابية، قد يكون لطهي اللحوم ، وخاصة اللحوم الحمراء ، بهذه الطرق تأثيرات التهابية.