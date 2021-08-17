قريباً.. الجرعة التحفيزية الثالثة لجميع الأميركيين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:31 مساءً - من المتوقع أن يعلن مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة عن ترشيح الجرعة التحفيزية خلال هذا الأسبوع، بعد أيام من إعلان توصيات الجرعة التحفيزية لمرضى نقص المناعة، بحسب وكالة أنباء Associated Press.

وبالتالي، فقد تبدأ إدارة بايدن بتنفيذ حملة توزيع الجرعة الثالثة من اللقاح منتصف سبتمبر/أيلول وحتى آخر الشهر، بحسب مصادر صحيفة نيويورك تايمز.

ومن المتوقع أن يبدأ التوزيع بلقاحي فايزر وموديرنا، ويتوقع المسؤولون أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون سيحتاجون إلى حقنة إضافية بينما ينتظرون نتائج الاختبارات السريرية لنظام الجرعتين من اللقاح، هكذا أضافت الصحيفة.

ستوجه أولى الجرعات التحفيزية على الأغلب لدور رعاية المسنين والعاملين في المجال الصحي وكبار السن من الأميركيين الأوائل الذين تلقوا اللقاح في البداية.

تنوه وكالة Associated Press إلى أن التوزيع الرسمي للجرعات التحفيزية لن يتم إلا بعد الحصول على الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء، الأمر المتوقع بالنسبة للقاح فايزر في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

من المتوقع أن يحصل لقاح فايزر على موافقة إدارة الغذاء والدواء خلال الأسابيع القادمة مما يفتح الباب أمام ملايين الأميركيين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح للحصول على الجرعات التحفيزية من لقاح فايزر.

تصل نسبة الفئة المؤهلة، والتي تلقت لقاح كوفيد-19 بالكامل، ممن هم فوق 12 سنة، إلى 59.4% في الولايات المتحدة، في حين تصل نسبة الذي تلقوا جرعة واحدة 70% بحسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يشار إلى أن حوالي 1.1 مليون شخص قد تلقوا جرعة تحفيزية من لقاح فايزر أو موديرنا دون تصريح، بحسب شبكة ABC News بعد أن اطلعت على تقرير صادر من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

لا يعبر هذا الرقم عن الأعداد الحقيقية، إذ يسجل فقط الأشخاص الذين حصلوا على جرعة ثالثة من لقاح الحمض النووي الريبي المرسال ولكنه لا يأخذ في الحسبان هؤلاء الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون ثم تلقوا جرعة ثانية من لقاح موديرنا أو فايزر.

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على إعطاء جرعة تحفيزية من لقاح كوفيد-19 المصنع من قبل شركتي فايزر وموديرنا لمرضى نقص المناعة. جاءت هذه الموافقة لتوفير حماية أكبر للأشخاص الذين مروا بعمليات زراعة للأعضاء أو لمرضى نقص المناعة.

من المقترح أن تكون فترة الانتظار للحصول على الجرعة التحفيزية هي ثمانية أشهر، باستثناء مرضى نقص المناعة الذين بإمكانهم الحصول على الجرعة الثالثة مبكرًا بحوالي 28 يومًا بعد الجرعة الثانية.