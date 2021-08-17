كورونا يحصد أرواح المغاربة.. 123 وفاة خلال يوم واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت المعطيات الرسمية لوزارة الصحة المغربية، وفاة 123 شخصاً خلال يوم واحد، بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وبحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة في المملكة المغربية، فإن الحصيلة اليومية على مستوى الإصابات الجديدة، عرف انخفاضاً طفيفاً، بعد تسجيل 9041 حالة إيجابية.

وفي المقابل، سجلت الوزارة خلال الفترة ذاتها، أن عدد الحالات التي تأكد شفاؤها شفاء كاملاً هو 8589 حالة.

وتبعاً لذلك، فإن عدد الحالات النشطة لحاملي فيروس كورونا وصلت إلى 79 ألف، و 447 حالة.



وبين هذه الحالات، توجد 2374 حالة حرجة، بعد زيادة 422 حالة جديدة، منها 1418 تحت التنفس الاصطناعي، موزعة ما بين 81 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و1337 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

وبتحليل هذه المعطيات، فإن نسبة الوفاة تناهز الـ 1.5%، فيما تبلغ نسبة التعافي 88.3%.

وكشفت المعطيات الرسمية أن نسبة إشغال أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى كوفيد، تجاوزت النصف، لتبلغ 50.1%.

أما على مستوى عملية التلقيح، فإن عدد الجرعات التي وزعتها المملكة إلى حدود الساعة، فقد بلغت 28.721.160.

وحصل 11.980.285 شخص على جرعتين كاملتين من اللقاح، فيما ينتظر 4.760.590 شخص مرور الفترة الزمنية الموصى بها للحصول على جرعتهم الثانية.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الصحة المغربية توسيع الفئة التي يُمكنها الحُصول على لقاح كورونا، لتشمل الفئات العمرية بدءاً من 18 عاماً.