شكرا لقرائتكم خبر عن سيطر على ارتفاع ضغط الدم بعدة نصائح.. أبرزها اليوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن نعانى من ارتفاع ضغط الدم لعدة سنوات دون اكتشافه ما قد يترتب عليه مضاعفات صحية مختلفة، ومع ذلك هناك عدد قليل من الأعراض الشائعة لارتفاع ضغط الدم تشمل الصداع والتعب ونزيف الأنف وضيق التنفس، وعند التعرض للضغط النفسي والتوتر يزداد الأمر سوءا، ويمكن السيطرة على هذا الأمر عن طريق إجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 5 تغييرات يمكن أن تساعدك على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي: 1- اليوجا

من السهل القيام بتمارين اليوجا فهى مفيدة للغاية وتساعد في خفض ضغط الدم.



اليوجا

2- تقليل الملح

الملح مفيد للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، حيث يرفع الملح ضغط الدم وبالتالي فهو غير مناسب للأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، لذلك، ضع في اعتبارك كمية الملح التي تستهلكها وحاول تقليلها قدر الإمكان.



الملح

3- حافظ على رطوبة جسمك

يعد شرب من 8-10 أكواب من الماء يوميًا من أسهل الطرق للتحكم في ارتفاع ضغط الدم، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تقلبات فى ضغط الدم لأن الماء يساعد في تنظيم تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.



تناول الكثير من الماء

4- إدارة الإجهاد

الإجهاد غير المنضبط على المدى الطويل يساهم بشكل رئيسي في المشكلات الصحية المتعلقة بنمط الحياة مثل ارتفاع ضغط الدم والإصابة بداء السكري، لذلك حاول التغلب على الإجهاد والتوتر من خلال المشاركة في تمارين اليوجا والتأمل أو المشى للتحكم في ارتفاع ضغط الدم.



ادراة الاجهاد

5- تناول وجباتك في الوقت المحدد والراحة

من المهم إتباع نظام غذائى صحى ومتوازن غنى بالعناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم، حيث إن الأكل الصحي وممارسة الرياضة والنوم جيدًا أيضًا ثلاثة عوامل رئيسية تساعد في الصحة الجيدة بشكل عام.