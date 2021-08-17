شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. عادات غذائية خاطئة تزيد خطر الإصابة بالالتهاب والأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العادات الغذائية الخاطئة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، أبرزها السكر والضغط والسمنة، فالخبز الأبيض على سبيل المثال مصنوع من كميات عالية من الكربوهيدرات المصنعة والسكر الذي لا يعد مفيدًا للصحة بأي حال من الأحوال، كذلك تناول وجبات أكبر بعد الساعة 5 مساءً يمكن أن يزيد من مستويات الالتهاب.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يلعب الالتهاب دورًا مزدوجًا في جسم الإنسان فيما يتعلق بصحة القناة الهضمية، فالتوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة يحدث فرقًا كبيرًا، وبالمثل تعتمد الصحة العامة على حجم ومدة الالتهاب الذي يتعرض له.

يؤدي الالتهاب إلى استجابات مناعية من الجسم عندما تحدث إصابة، فالالتهاب هو وسيلة الجسم للتعبير عن حاجته للمساعدة، ومع ذلك، فإن بعض أشكال الالتهاب عندما تصبح مزمنة يمكن أن تؤدي إلى أضرار طويلة الأمد من خلال مرض السكري أو أمراض صحية أخرى.

بعض العادات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تزيد من خطر الالتهاب:

الاكثار من الخبز الأبيض: الخبز الأبيض مصنوع من كميات كبيرة من الكربوهيدرات المصنعة والسكر والتي لا تعد مفيدة للصحة بأي حال من الأحوال مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي نفس الشيء إلى التهاب، ويمكن أن يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية على المدى الطويل، ويؤدي تناول السكر الزائد إلى رفع مستويات السكر في الدم مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تناول وجبات في وقت متأخر من الليل: تناول الوجبات في وقت متأخر من الليل يسبب مشاكل صحية عديدة، وفقًا لدراسة نُشرت في PLOS One ، فقد ثبت أن حجم الجزء والوقت الذي يأكل فيه المرء يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التهاب، أظهرت النتائج أن تناول وجبات أكبر في المساء بعد الخامسة مساءً يمكن أن يزيد من مستويات الالتهاب يمكن أن يحدث الشيء نفسه إذا اعتاد الشخص على العشاء المتأخر.

الافراط في تناول اللحوم الحمراء: يمكن أن يؤدي شواء اللحوم الحمراء أو سلقها أو قليها إلى التهاب يحدث هذا لأن الطهي عالي الحرارة يمكن أن يؤدي إلى إطلاق مركبات طبيعية تعرف باسم المنتجات النهائية للجليكيشن المتقدمة الموجودة بأعلى كمية في اللحوم الحمراء ويوجد نفس الشيء أيضًا في المايونيز والسمن وبعض أنواع الزيت ، ويرتبط بالآثار الالتهابية.