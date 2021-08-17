شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: شرب الشاي الساخن يساعد في تخفيف التهاب المفاصل الروماتويدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "ديلى إكسبرس"، إن هناك دراسة واسعة النطاق تقول إن الشاي يخفف من التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث ثبت أن "تناول كميات أكبر" من المشروب الساخن الشهير "يقلل من نشاط المرض."

وقال الموقع، إن التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة مزمنة في المفاصل يمكن أن تكون غير محتملة بالنسبة لبعض الناس، ولحسن الحظ، أظهرت إحدى الدراسات أن "تناول كميات أكبر" من المشروبات الدافئة يقلل من نشاط المرض، حيث نشرت الدراسة في دورية حوليات التغذية والأيض.

وقال الموقع، كان الهدف من الدراسة هو استكشاف العلاقة المحتملة بين استهلاك الشاي والتهاب المفاصل الروماتويدي من خلال دراسة واقعية واسعة النطاق، فقد تم فحص ما مجموعه 733 مريضًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي من يونيو إلى ديسمبر 2016.

تم تقييم نشاط مرض التهاب المفاصل الروماتويدي حسب نشاط المرض من خلال معدل ترسيب كريات الدم الحمراء، حيث إن معدل الترسيب، أو معدل ترسيب كرات الدم الحمراء (ESR) ، هو اختبار دم يمكن أن يكشف عن النشاط الالتهابي في جسمك، تم تسجيل كمية وأنواع استهلاك الشاي من خلال الاستبيانات ذاتية الإدارة في الموقع.

وأوضح الموقع، أن الباحثين وجدوا إن استهلاك الشاي يقلل من نشاط المرض لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، مقارنة بمن لا يشربون الشاي، وارتبط تناول كميات أكبر من الشاي بانخفاض نشاط مرض التهاب المفاصل الروماتويدي.

وكتب الباحثون، تم العثور على ارتباط كبير بين الجرعة والاستجابة بين كمية استهلاك الشاي ونشاط المرض".

وخلصوا إلى أن: "استهلاك الشاي مرتبط بانخفاض نشاط مرض التهاب المفاصل الروماتويدي، مما يشير إلى التأثير المفيد المحتمل للشاي في المرض".

لماذا الشاي؟

يعتبر الشاي من أكثر المشروبات التي تم دراستها عندما يتعلق الأمر بفوائده لمرضى التهاب المفاصل، توضح مؤسسة التهاب المفاصل (AF) أنواع الشاي الأخضر والأسود الغنية بمادة البوليفينول وهي مركبات من نباتات لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات".

وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل AF، ستجد أعلى مستويات البوليفينول في الشاي الأخضر، يُنظر إلى الشاي الأخضر عمومًا على أنه الأكثر فائدة للجميع.

أظهرت الدراسات أنه يساعد أيضًا في الحفاظ على الغضروف والعظام، على الرغم من عدم وجود تجارب خاضعة للرقابة على نطاق واسع في الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

تظهر الأبحاث أن القهوة تحتوي أيضًا على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة، وهذا يعني أن القهوة يمكن أن تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم، والتي تسبب تلف الخلايا، تشير أبحاث أخرى إلى أن القهوة قد يكون لها تأثير وقائي ضد النقرس أيضًا.