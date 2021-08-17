إقبال الشباب على تطعيم كورونا يسرع عملية التلقيح بالمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرف مختلف مراكز التلقيح في المملكة المغربية إقبالاً كبيراً من طرف فئات الشباب، بعد توسيع العملية لتشمل الأشخاص بداية من عمر 18 عاماً.

وساهم القرار الأخير لوزارة الصحة المغربية، بتوسيع دائرة الأشخاص الذين بإمكانهم الحصول على اللقاح، في الرفع من وتيرة التلقيح وسرعتها.

وسبق لوزارة التربية الوطنية أن دعت التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني البالغين 18 سنة إلى التوجه لمراكز التلقيح لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا.

ويأتي قرار وزارة الصحة المغربية في سياق الانتشار المستمر لفيروس كورونا في البلاد، وتسجيل مؤشرات وبائية غير مسبوقة.

ويناهز عدد الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا في المملكة الـ80 ألف حالة، ومئات الحالات الحرجة.

في المقابل، نجحت المملكة في توزيع أكثر من 28 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعتين كاملتين، 11.640.441 شخص، فيما ينتظر حوالي 5 ملايين آخرين مرور الفترة الطبية الموصى بها للحصول على الجرعة الثانية.

وتمضي المملكة المغربي في عملية التلقيح بسرعة كبيرة وفقا للتعليمات الملكية الصادرة في هذا الصدد، مع الحرص على تعميم هذا اللقاح بالمجان، على جميع المواطنين المغاربة، وأيضاً المقيمين بالتراب المغربي.