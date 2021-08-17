ارتفاع غير مسبوق في إصابات فيروس الكبد الوبائي بجنوب السودن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت سلطات وزارة الصحة بدولة جنوب السودان، من الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة بفيروس الكبد الوبائي (E) بمعسكر حماية المدنيين بمدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة، الذي يضم 131 ألفا نازحا، حيث ارتفع معدلات الإصابة من 3 حالات أسبوعيا إلى 35 خلال أغسطس.

وقال جون رومونو، مسؤول الصحة الوقائية بوزارة الصحة الاتحادية بدولة جنوب السودان، في تصريحات لـ"الخليج 365": "لقد ارتفعت معدلات الإصابة بوباء فيروس الكبد في معسكر الحماية بمدينة بانتيو بصورة فاقت التوقعات كثيرا، حيث وصلت إلى 905 إصابات خلال أقل من شهر واحد، وذلك بسبب البيئة الصحية الفقيرة داخل المعسكر".



وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عدم وجود المراحيض الكافية داخل المعسكر المكتظ بالنازحين المقيمين داخله، إلى جانب انعدام نظام تصريف مياه الأمطار الراكدة، ساهم في تلوث البيئة داخل المعسكر.

وكشف رومونو تسجيل 8 حالات وفاة بالمرض داخل معسكر بانتيو منذ بداية ظهور الإصابات عام 2019.

وفي مطلع هذا العام، سلمت بعثة الأمم المتحدة، معسكرها الخاص بحماية المدنيين بمدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة (غرب)، للسلطات المحلية، بصورة رسمية، حتى تتولى حكومة الولاية مسؤولية توفير الأمن للنازحين الذين فروا إليه بسبب الحرب.

ويعتبر معسكر حماية المدنيين التابع لبعثة الأمم المتحدة بمدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة، من أكبر مقرات الحماية بالبلاد، إذ يأوي حوالي 131 من المدنيين الذين فروا من مدنهم وقراهم بسبب الحرب التي شهدتها البلاد بين الحكومة والمعارضة خشية استهدافهم من قبل أطراف النزاع.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن التهاب الكبد E هو التهاب يصيب الكبد ويسببه فيروس التهاب الكبد E.

وللفيروس 4 أنماط مختلفة على أقل تقدير هي الأنماط الجينية 1 و2 و3 و4. لكن و1 و2 لدى الإنسان فقط.

أما 3 و4 فيسريان لدى العديد من الحيوانات (منها الخنزير والخنزير البري والأيل) دون أن يسببا أي مرض، لكنهما يسببان إصابة الإنسان بالعدوى أحياناً.

ويُطرح الفيروس في براز الأشخاص المصابين بالعدوى به ويدخل جسم الإنسان عن طريق الأمعاء.

وتنتقل العدوى به من خلال شرب المياه الملوّثة أساساً.

وتختفي العدوى به عادةً تلقائياً في غضون مدة تتراوح بين أسبوعين و6 أسابيع.

ويُصاب الأفراد أحياناً بمرض خطير يُعرف باسم التهاب الكبد الخاطف (فشل الكبد الحاد) الذي يمكن أن يفضى إلى وفاة نسبة معينة من المصابين به.