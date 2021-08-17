وكالة تنظيم الأدوية البريطانية توافق على لقاح موديرنا للأطفال من سن 12-17عاما

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القاهرة - سامية سيد - وافقت وكالة تنظيم الأدوية البريطانية على لقاح موديرنا Moderna لفيروس كورونا للأطفال في المملكة المتحدة لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17عامًا، حيث أعلنت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد تصريح استخدام اللقاح المسمى Spikevax، بعد أن خلصت الدراسات إلى أنه آمن للاستخدام، وذلك وفقا لصحيفة الاندبندنت.



الموافقة على لقاح موديرنا للأطفال من سن 12 عاما

قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) إن الأمر متروك الآن للجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) لتقديم المشورة للحكومة بشأن ما إذا كان يجب إعطاء حقنة للأطفال في هذه الفئة العمرية.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية MHRAإن اللقاح المعروف أيضًا باسم لقاح Spikevax - "آمن وفعال في هذه الفئة العمرية".

قال الدكتور جون رين، الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية MHRA: "يسعدني أن أؤكد أن لقاح كورونا الذي تصنعه شركة موديرنا قد تم ترخيصه الآن لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17عامًا"، موضحا، إن لديهم استراتيجية شاملة لمراقبة سلامة جميع لقاحات كورونا المعتمدة من المملكة المتحدة وستشمل هذه المراقبة الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا.

وأضاف: الأمر متروك للجنة المشتركة للتحصين (JCVI) لتقديم المشورة بشأن ما إذا كان ينبغي تطعيم هذه الفئة العمرية بلقاح كورونا الذي تصنعه شركة Moderna كجزء من برنامج التوزيع."

وأوضح، أنه سيتم تقديم لقاح ضد فيروس كورونا لجميع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16و 17عامًا في المملكة المتحدة بحلول 23 أغسطس.