شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو منظار القصبة الهوائية ولماذا يجب إجراؤه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منظار القصبة الهوائية هو تقنية تُستخدم لفحص الممرات الهوائية بكاميرا صغيرة موجودة في نهاية أنبوب مرن "منظار" يتصل هذا بشاشة فيديو للأطباء لعرض والتقاط صور لممرات الهواء الخاصة بك، يحتوي الأنبوب أيضًا على قناة صغيرة لجمع عينات الأنسجة من رئتك والتي يمكن استخدامها في تشخيص المرض، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على منظار القصبة الهوائية واستخداماته، بحسب موقعي الجمعية الأمريكية للرئة و medical news today.

أسباب إجراء منظار القصبة الهوائية

يستخدم الأطباء منظار القصبة الهوائية للكشف عن سبب صعوبات التنفس ومشاكل الرئة، مثل الأورام والعدوى والنزيف.

أثناء الإجراء، قد يقوم الطبيب أيضًا بإدخال دعامات في الممرات الهوائية أو أخذ خزعة ، والتي تتضمن إزالة عينة صغيرة من الأنسجة للاختبار.

قد يطلب الطبيب منظار القصبة الهوائية من أجل:

-متابعة الفحص الذي يشير إلى وجود عدوى أو ورم في الرئة أو انهيار الرئة

-تحديد سبب سعال الدم

-العثور على سبب السعال المزمن

-اكتشاف سبب ضيق التنفس

-ابحث عن انسداد في الشعب الهوائية

-تحقق من رفض الرئة بعد الزرع

-تقييم الضرر بعد استنشاق شخص لمواد كيميائية أو غازات سامة

-أخذ خزعة

-يستخدم الأطباء أيضًا منظار القصبة الهوائية لعلاج حالات معينة، على سبيل المثال، عن طريق:

-إزالة السوائل والمخاط والأجسام الغريبة في الشعب الهوائية

-توسيع مجرى الهواء المسدود أو الضيق

-علاج السرطان

-تجفيف الخراج

كيف تستعد لإجراء منظار القصبة الهوائية؟

لن تتمكن من تناول أو شرب أي شيء بعد منتصف الليل في الليلة السابقة لإجراء منظار القصبة الهوائية، ومع ذلك، قد يسمح لك طبيبك بتناول بعض الأدوية الخاصة بك لكن يجب التأكد من سؤال طبيبك عن كيفية تناول أدويتك اليومية قبل الإجراء.

يمكن أن يبقى الدواء المهدئ في جسمك لعدة ساعات بعد الانتهاء من المنظار، لذا قد تحتاج إلى شخص ما ليأخذك إلى المنزل بعد الانتهاء.

نتائج منظار القصبة الهوائية

قد يناقش طبيبك نتائج منظار القصبة الهوائية وخطط الرعاية الصحية المستقبلية معك أو أحد أفراد أسرتك، إذا تم جمع أي عينة من الخزعة أو غسل الشعب الهوائية ، فقد تتوفر بعض النتائج في غضون يومين إلى أربعة أيام. قد تستغرق النتائج الأخرى أسبوعًا أو أكثر قبل التقرير النهائي.