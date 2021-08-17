شكرا لقرائتكم خبر عن مجموع الثانوية العامة مش نهاية الدنيا.. إزاى تتعامل لو درجتك خالفت توقعاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون من الصعب التعامل مع نتيجة امتحانات الثانوية العامة إذا خالفت توقعاتك، لكن هناك طرقًا للتعامل مع هذه المشاعر حتى لا تؤثر على صحتك النفسية، خاصة أن درجات الامتحان يمكن أن تؤثر على تقديرك لذاتك ودوافعك لمواصلة الدراسة، لكن يمكن أن تساعدك معرفة كيفية التعامل على التعافى سريعاً والنجاح في حياتك القادمة بالجامعة.



نتيجة الثانوية العامة

كيفية التعامل مع مشاعر خيبة الأمل بعد نتيجة الثانوية العامة؟حاول معرفة ما تفعله لتحسين الدرجات

وفقاً لموقع " spunout" فإن أفضل شيء تفعله مع الدرجة المخيبة للآمال هو معرفة الأسباب التي جعلتك تحصل على هذه الدرجة ومحاولة التغلب عليها، لتحسين درجتك في الامتحانات القادمة.

يمكن أن يساعدك قبول حصولك على هذه الدرجة، وفهم أنك بحاجة إلى التحسين على المضى قدمًا، لكن إذا تمكنت من طلب إعادة تصحيح أوراق الامتحان، يمكنك التقدم لذلك، إذا كنت متأكداً من إجاباتك.

امنح نفسك الوقت

التعامل مع الدرجات المخيبة للآمال يكون بإجراء تحسينات صغيرة ببطء وبمرور الوقت، الأمر كله يتعلق باستكشاف خياراتك لاكتشاف أفضل ما يناسبك.

ستؤدي الدراسة والنوم والطعام الأفضل والمزيد من التمارين إلى قطع شوط طويل نحو مساعدتك على تحسين نتائجك عندما يحين موعد الاختبار التالى ومن المهم أن تؤمن بنفسك وتعلم أنه إذا واصلت العمل، فستتحسن الأمور.

قم ببعض التمارين

تعتبر ممارسة الرياضة أمرًا رائعًا لصحتنا الجسدية والعقلية، يمكن أن يساعد فى التخلص من التوتر والتوتر فى الجسم، وتصفية الذهن ومساعدتنا على الشعور بتحسن مع زيادة الإندورفين (المواد الكيميائية التي يتم إطلاقها في الدماغ والتي تجعلنا نشعر بالراحة).

تحدث إلى شخص ما

إذا بدأت الدرجات التي تحصل عليها في التأثير على صحتك بأي شكل من الأشكال، يمكنك التحدث مع صديق مقرب لتفريغ المشاعر السلبية أو الذهاب لأخصائى نفسى لتفريغ الشحنات السلبية لديك ومعرفة النقاط التي جعلتك تحصل على هذه الدرجات السيئة.

حاول تطوير عادات نمط حياة صحية

من المهم أن تتذكر أن نمط حياتك سيؤثر أيضًا على قدرتك على الدراسة على سبيل المثال، تناول الطعام بشكل جيد والحصول على قسط كاف من النوم والعناية بجسمك كلها عوامل أساسية للحصول على الطاقة للحفاظ على التركيز وإنجاز العمل.