شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء الجرعة المعززة من لقاح كورونا فى سبتمبر بعد 8 أشهر من التطعيم الكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنصح الولايات المتحدة باستخدام معززات لقاح كورونا بعد 8 أشهر من الجرعة الثانية، حيث إنه من المتوقع أن توصي إدارة بايدن في وقت لاحق من هذا الأسبوع بأن يحصل غالبية الأمريكيين على جرعة معززة بعد 8 أشهر من جرعتهم الثانية من لقاح كورونا، وذلك وفقا لموقع CBS News



الولايات المتحدة تعطى الجرعة المعززة فى سبتمبر

وقال الموقع، إنه سيتم إعطاء المعززات بمجرد الموافقة الكاملة على اللقاحات من قبل هيئة الأغذية والأدوية الامريكية" FDA".

كشف مسئولو هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، إن معززات سيوصى بها للأفراد بعد 8 أشهر من التطعيم الكامل بحقنة فايزر أو موديرنا Pfizer أو Moderna



لقاح فايزر

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، إنه لا تزال الدراسات حول فعالية وسلامة خلط اللقاحات المختلفة جارية، لذا فمن المرجح أن يحصل الأمريكيون على جرعة معززة من نفس اللقاح الذي تم إعطاؤهم لأول جرعتين، يتوقع المسؤولون أنه ستكون هناك حاجة أيضًا إلى جرعة معززة للقاح جونسون Johnson & Johnson الذي يتم إطلاقه مرة واحدة.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع الحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA "، الكاملة للقاحات كورونا في منتصف إلى أواخر سبتمبر، وفقًا لمسؤولي الصحة.

في الأسبوع الماضي، أوصى مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة باستخدام معززات لبعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل متلقي الزرع وبعض مرضى السرطان.

طلب الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من شهر أغسطس من البلدان التي كانت قد تقدمت في برامج التطعيم الخاصة بها تأجيل إعطاء اللقاحات المعززة حتى سبتمبر لإتاحة الوقت لما لا يقل عن 10 % من سكان كل بلد ليتم تطعيمهم.

وأوضح تيدروس: "أتفهم اهتمام جميع الحكومات بحماية شعوبها من متغير دلتا، لكن لا يمكننا قبول الدول التي استخدمت بالفعل معظم الإمدادات العالمية من اللقاحات باستخدام المزيد منها".