شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة.. 5 طرق فعالة للسيطرة على التوتر قبل وبعد النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسيطر حالة من التوتر والقلق على طلاب الثانوية العامة قبل إعلان النتيجة، ولكن سواء كانت النتيجة مرضية أو عكس ذلك، لابد من التحكم وإدارة التوتر بشكل عام قبل وبعد إعلان النتيجة، والتفكير دائمًا في المستقبل أيًا كانت النتيجة وهناك عدة خطوات يمكن اتباعها لتجنب الأفكار السلبية التي من شأنها تزايد حدة التوتر والقلق بما يؤثر سلبًا على الصحة العامة، وفقًا لما ذكره موقع "insightng".

فيما يلى.. 5 طرق لإدارة التوتر والقلق بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة: التفكير الإيجابى

حاول أن يكون تفكيرك إيجابي وأن تتعامل مع النتيجة أيًا كانت والتفكير في المستقبل وماذا تنوى أن تفعل، فإذا كنت تعتقد أنه يمكنك القيام بعمل جيد ستفعل.

الثقة بالله

من المؤكد أن الثقة بالله تشعرك بالطمأنينة، فلا داعى للقلق والتوتر والخوف، لأن المقدر عند الله هو ما تشاهده أمامك.

انظر إلى المستقبل

بعد الإعلان عن النتيجة، لا تفكر كثيرًا أيًا كانت قم بالبحث فورًا عن أفضل الكليات والمعاهد التي تتناسب مع مجموعك وتكون في الوقت ذاته مناسبة لميولك وقدراتك قدر الإمكان، دون النظر للأشخاص الذين يقللون من قيمة تلك الكليات والمعاهد، فربما تكون الخيار الأفضل لك.

الانخراط في نشاط تحبه

حاول قدر الإمكان السيطرة على القلق والتوتر قبل النتيجة والمشاعر أيًا كانت سلبية بعد النتيجة من خلال الانخراط في عمل تحبه أو ممارسة هواية معينة مثل القراءة أو القيام بتمارين اليوجا والتأمل أو أي نشاط آخر من شأنه أن يساعدك بالتخلص من الطاقة السلبية.

التنفس العميق

بعد النتيجة أيًا كانت، حاول أن تأخذ نفسا عميقا، فقد يؤدي التنفس السريع الناجم عن التوتر إلى سرعة دقات القلب أو الدوخة أو الدوار أو حتى نوبات هلع، لذلك يمكن أن تساعدك تمارين التنفس العميق في إدارة هذه الحالة.