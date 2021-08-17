شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس FDA السابق يحذر من ارتفاع إصابات كورونا بأمريكا بنسبة 150% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور سكوت جوتليب، الرئيس السابق لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 150% فى أمريكا فى الأسابيع الثلاثة الماضية، مؤكدا أن كورونا سيصبح فيروسًا "مستوطنًا" فى الولايات المتحدة نتيجة متغير دلتا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال الدكتور سكوت جوتليب، الرئيس السابق لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA إن أعداد حالات كورونا تستمر فى الارتفاع فى جميع أنحاء الولايات المتحدة مع احتدام الموجة الرابعة من الوباء، ولكن هناك علامات على أن الزيادة قد تتباطأ.



الرئيس السابق لهيئة الاغذية والادوية الامريكية يحذر

وأظهرت بيانات من جامعة جونز هوبكنز أن المسئولين سجلوا، يوم الأحد، 38482 حالة إصابة جديدة بالفيروس بمتوسط ​​متجدد لمدة 7 أيام بلغ 130221حالة، حيث يمثل هذا 150% من متوسط ​​52116 تم الإبلاغ عنه قبل 3 أسابيع وهو أعلى رقم شوهد منذ 2 فبراير، موضحة أن الوفيات آخذة في الارتفاع، على الرغم من بقاء المستويات أقل بكثير من تلك التي تلتزم بالتطعيم.

وقالت الصحيفة إنه تم إلقاء اللوم على الزيادة فى الولايات المتحدة على انتشار متغير "دلتا" الهندي، لا سيما في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

قال الدكتور سكوت جوتليب، الرئيس السابق لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)، "نحن ننتقل من كونه وباءً إلى كونه فيروسًا مستوطنًا، على الأقل هنا في الولايات المتحدة وربما في الدول الغربية الأخرى، موضحا أن المرض المتوطن هو المرض الموجود دائمًا في السكان ولكنه ينتشر بمعدلات منخفضة.

وأشار جوتليب إلى أنه يتوقع أن تستمر الموجة الحالية الناجمة عن المتغير حتى خريف 2021 قبل أن ترى الحالات تتجه نحو الانخفاض.

وأضاف أنه "من المحتمل أن ترى مسار موجة دلتا خلال الفترة من أواخر سبتمبر إلى أكتوبر"، موضحا إنه تم إلقاء اللوم على معدلات التطعيم المنخفضة في بعض الولايات الامريكية، حيث قام 54.6 % فقط من سكان تكساس بأخذ جرعة واحدة و 45.3% تم تطعيمهم بالكامل.