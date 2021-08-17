شكرا لقرائتكم خبر عن لب أبيض وشيكولاتة.. 5 أطعمة هتخلصك من القلق قبل نتيجة الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الطلاب بفارغ الصبر نتيجة الثانوية العامة، وهم يشعرون بالتوتر والقلق من النتيجة، ويمكن التغلب على هذا القلق بتناول الأطعمة التي تقلل التوتر، كما قد يكون من المفيد تناول نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، نتعرف في هذا التقرير على أبرز الأطعمة التي تقلل توتر الطلبة من نتيجة الثانوية العامة، بحسب موقع " medicalnewstoday".

أطعمة لتقليل القلق من نتيجة امتحانات الثانوية العامةالأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين والرنجة ، على نسبة عالية من أوميجا 3 وهو حمض دهني له علاقة قوية بالوظيفة الإدراكية وكذلك الصحة العقلية.

وأظهرت الأبحاث الحديثة أنه إذا تناول الشخص الكثير من الأحماض الدهنية الأخرى، والتي تسمى أوميجا 6 ، ولم يكن هناك ما يكفي من أوميجا 3 ، فقد يزيد من خطر الإصابة باضطرابات المزاج ، مثل القلق.

توفر الأطعمة الغنية بأوميجا 3 التي تحتوي على حمض ألفا لينولينيك (ALA) نوعين من الأحماض الدهنية الأساسية: حمض إيكوسابنتانويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) تنظم هذه الأحماض النواقل العصبية وتقلل الالتهاب وتعزيز وظائف الدماغ الصحية، كما أن السلمون والسردين من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د أيضاً.

فيتامين د

يربط الباحثون بشكل متزايد بين نقص فيتامين (د) واضطرابات المزاج، مثل الاكتئاب والقلق، كما أن هناك أدلة كافية لإثبات أن فيتامين (د) يساعد بشكل إيجابي في علاج الاكتئاب والقلق، كما سلطت دراسات أخرى على النساء الحوامل وكبار السن من كبار السن الضوء على كيف يمكن لفيتامين (د) أن يحسن الحالة المزاجية قد يحسن فيتامين د أيضًا اكتئاب الشتاء.

البيض

يعتبر البيض أيضًا مصدرًا ممتازًا للبروتين فهو بروتين كامل، بمعنى أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم للنمو والتطور.

يحتوي البيض أيضًا على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على تكوين مادة السيروتونين، والسيروتونين هو ناقل عصبي كيميائي يساعد على تنظيم المزاج والنوم والذاكرة والسلوك يُعتقد أيضًا أن السيروتونين يحسن وظائف المخ ويخفف من القلق.

بذور اليقطين "اللب الأبيض"

تعتبر بذور اليقطين مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم، مما يساعد على تنظيم توازن المعادن بالجسم وإدارة ضغط الدم.

قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل بذور اليقطين أو الموز ، في تقليل أعراض التوتر والقلق.

تعتبر بذور اليقطين أيضًا مصدرًا جيدًا للزنك المعدني وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 100 طالبة في المدرسة الثانوية أن نقص الزنك قد يؤثر سلبًا على الحالة المزاجية.

الزنك ضروري لنمو الدماغ والأعصاب. تقع أكبر مواقع تخزين الزنك في الجسم في مناطق الدماغ المرتبطة بالعواطف.

الشوكولاته الداكنة

وجد الباحثون أن الشوكولاتة الداكنة قد تساعد في تقليل التوتر، وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن 40 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة ساعدت في تقليل التوتر الملحوظ لدى الطالبات.

وجدت دراسات أخرى بشكل عام أن الشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو قد يحسن المزاج.

على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح كيف تقلل الشوكولاتة الداكنة من الإجهاد، إلا أنها مصدر غني للبوليفينول ، وخاصة مركبات الفلافونويد.

أشارت إحدى الدراسات إلى أن مصدر موثوق لمركبات الفلافونويد قد يقلل من الالتهاب العصبي وموت الخلايا في الدماغ بالإضافة إلى تحسين تدفق الدم.

تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من التربتوفان ، والتي يستخدمها الجسم لتحويلها إلى ناقلات عصبية تعزز المزاج ، مثل السيروتونين في الدماغ.

الشوكولاتة الداكنة هي أيضًا مصدر جيد للمغنيسيوم. قد يقلل تناول نظام غذائي يحتوي على ما يكفي من المغنيسيوم أو تناول المكملات من أعراض الاكتئاب.