شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نتيجة الثانوية العامة.. 3 مشروبات هتساعدك فى الهدوء والسيطرة على أعصابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الألاف من طلاب الثانوية العامة وأسرهم ظهور النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، في حالة من التوتر والترقب والقلق، وهناك بعض المشروبات التي تساعد في التخلص من هذا القلق وتساعدك على انتظار النتيجة في هدوء وفقا لتقرير لموقع healthline.

مشروبات هتساعدك على التخلص من التوتراشرب الكثير من الماء

تناول الكثير من الماء لأنها تعزز إفراز الأندورفين، مما يساعد على تحسين الحالة الذهنية الإيجابية لديك، ويوصي الأطباء بتناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب في اليوم، حيث يؤدي الجفاف سريعًا إلى ظهور العديد من أعراض الإجهاد غير المرغوب فيها، يمكن ربط عدد من الأمراض الخطيرة ، بما في ذلك كل شيء من القلق والاكتئاب إلى السمنة والسرطان، بالجفاف.

تناول الشاي

هناك العشرات من نكهات الشاي للاختيار من بينها والعثور على أفضلها، وبجانب مساعدته لك على إبقائك هادئًا وباردًا، غالبًا ما يأتي الشاي بفوائد رائعة على سبيل المثال ، الشاي الأخضر يساعد على حرق السعرات الحرارية إذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة ، يمكن أن يساعدك شاي الزنجبيل وفي الوقت نفسه، يعمل شاي المريمية على تقوية الجهاز الهضمي بشكل عام ويساعد في التحكم في الغازات، مما قد يكون مصدر ارتياح كبير.

شرب عصير الفاكهة والخضراوات

تساعد المغذيات الجسم المجهد على الاستجابة بشكل جيد للضغط، هذا هو السبب في أن شرب عصير الفواكه والخضراوات الطازجة ، مثل عصير البرتقال أو عصير الجزر ، يعد أمرًا رائعًا للأشخاص الذين يشعرون أنهم يتعرضون لضغط شديد أثبتت العديد من الدراسات أن فيتامين ب الموجود في الحمضيات والأفوكادو والموز هو دفاع رائع ضد الإجهاد أشهرها التوت الأزرق أو التوت أو الفراولة.