الجرعة المعززة فعّالة ضد متغيرات كورونا خاصة “دلتا” و”بيتا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ 8 دقائق

مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في معظم أنحاء العالم، أعلنت شركتا “فايزر” و”بيو إن تك” الإثنين عن أنهما قدما بيانات أولية إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لدعم استخدام جرعة معززة من لقاح “كوفيد-19”.

وأثارت الجرعة المعززة استجابة أعلى بكثير للأجسام المضادة ضد السلالة الأولية لفيروس كورونا، بالإضافة إلى متغيرات “دلتا”، و”بيتا”، مقارنةً بما لوحظ بين الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين.

ويبدو أن الجرعة المعززة وقائية ضد متغيرات “دلتا” و”بيتا” بالقدر ذاته لحمايتها من فيروس كورونا الأصلي.

ونظراً إلى المستويات العالية من الاستجابات المناعية التي لوحظت، فإن تقديم جرعة معززة في غضون 6 إلى 12 شهراً بعد جدول التطعيم الأساسي، قد يساعد في الحفاظ على مستوى عال من الحماية ضد “كوفيد-19″، وفقاً لبيان.

وأكّد الرئيس التنفيذي، والمؤسس المشارك لشركة “بيو إن تك”، الدكتور أوغور شاهين أنه “يمكن للقاح المعزز أن يساعد في تقليل معدلات العدوى والمرض لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم سابقاً، والتحكم بانتشار متغيرات الفيروس خلال الموسم المقبل بشكل أفضل”.

وتأتي البيانات الخاصة بالجرعات المعززة في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات “كوفيد-19″، ودخول المستشفيات في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بين الأشخاص غير المطعمين في الجنوب.

ويرى مسؤولون تنفيذيون في شركة “فايزر” أنه ستكون هناك حاجة إلى جرعة معززة قريباً، ولكن، قال مسؤولو الصحة في أمريكا إنهم لم يروا أي مؤشر يدل على الحاجة إليها حتى الآن.

وركز مسؤولو الصحة على إقناع الأشخاص غير المحصنين بتلقي اللقاح. واعتباراً من الإثنين، تم تطعيم 50.7% من سكان الولايات المتحدة بالكامل، بحسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.