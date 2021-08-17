"فايزر": جرعة لقاح ثالثة تنتج أجساما مضادة أعلى ضد "دلتا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركتا فايزر وبايونتيك للأدوية أن الجرعة المعززة للقاح لديها مستوى أعلى من الأجسام المضادة ضد سلالة كورونا الأصلية ومتغير دلتا.

وقالت شركتا Pfizer وBioNTech، الإثنين، في بيان صحفي، إنهما قدمتا بيانات التجارب السريرية المبكرة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كجزء من طلبها في الولايات المتحدة للحصول على إذن لجرعة ثالثة معزّزة للقاح Covid-19 لكل من يبلغ من العمر 16 عاماً أو أكبر، وليس فقط الأشخاص الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة، وفقاً لموقع " CNBC" الأمريكي.

وتبين أن الجرعة الثالثة المعززة للقاح والتي يكون الموعد الأنسب لها في غضون 6-12 شهراً من الجرعة الثانية تساعد على الحفاظ على مستوى عالٍ من الحماية ضد Covid-19.





وأوضحت الشركتان أنه في تجربة المرحلة الأولى، أنتجت الجرعة المعززة للقاحهما "أجساماً مضادة معادلة أعلى بكثير" ضد سلالة فيروس كورونا الأصلية بالإضافة إلى متغيرات بيتا ودلتا لدى أولئك الذين تلقوا جرعة إضافية من اللقاح.

كما قالت الشركتان إن المشاركين في التجربة تلقوا جرعة ثالثة من اللقاح المكون من جرعتين بعد نحو 8 إلى 9 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.





وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر في البيان: "البيانات التي رأيناها حتى الآن تشير إلى أن جرعة ثالثة من لقاحنا تزيد المستويات من الأجسام المضادة والتي تتجاوز بشكل كبير التي شوهدت بعد الجدول الأولي للجرعتين".

وأضاف: "يسعدنا تقديم هذه البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء، إذ نواصل العمل معاً لمواجهة التحديات المتطورة لهذا الوباء".

ويأتي هذا الإعلان من صانعي الأدوية بعد موافقة مسؤولي الصحة الفيدراليين الجمعة على إعطاء جرعات "كوفيد-19" المعززة من لقاحات فايزر وموديرنا للأمريكيين الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بما في ذلك مرضى السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص الذين أجروا عمليات زرع أعضاء.

وعلى الرغم من ذلك، لا يوصي مسؤولو الصحة الفيدراليون بجرعات معززة لعامة الناس في هذا الوقت، لكن كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض الدكتور أنتوني فوسي قال إن الجميع "من المحتمل" أن يحتاجوا إلى جرعة معززة من اللقاح في وقت ما.



