شكرا لقرائتكم عملات مشفرة شركة تضاعف قيمتها 3 مرات إلى 4 مليار دولار في 5 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جمعت شركة بيتباندا Bitpanda، وهي منصة تداول أوروبية للعملات المشفرة، 263 مليون دولار في جولة تمويل جديدة تقدر قيمتها بنحو 4.1 مليار دولار.

هذا المبلغ أكثر من 3 أضعاف قيمة بيتباندا البالغة 1.2 مليار دولار في آخر جولة تمويل خاص لها منذ خمسة أشهر. كما ترفع الجولة الأخيرة حجم التمويلات التي جمعتها بيتباندا إلى ما يقرب من 500 مليون دولار.

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وقاد الجولة التمويلية شركة رأس المال المغامر فالار فينشرز Valar Ventures، والتي شارك في تأسيسها الملياردير الأميركي التكنولوجيا بيتر ثيل، والتي تعد المرة الثالثة التي تشارك فيها في جولة تمويل لشركة بيتباندا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Bitpanda، إريك ديموث: "لا أحب القيام بجولات جمع التمويلات، حيث تستغرق وقتا طويلا جداً"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف "عندما يكون لديك شركاء على اتصال وثيق معهم، ولديهم قدرات تمويل كبيرة، لا يتعين عليك القيام بجولة ترويجية كاملة". وأضاف "فالار أرادت المضاعفة وأردنا البقاء معهم".

كما استثمر مدير صندوق التحوط الملياردير البريطاني آلان هوارد وREDO Ventures في الجولة الأخيرة من بيتباندا، جنباً إلى جنب مع المستثمرين الحاليين LeadBlock Partners وJump Capital.

ما هي بيتباندا؟

تأسست Bitpanda في عام 2014، وهي شركة وساطة مقرها فيينا تتيح للأشخاص شراء وبيع العملات المشفرة والمعادن الثمينة. بدأت الشركة أيضاً في اختبار خدمة هذا العام تتيح للمستخدمين تداول الأسهم على مدار الساعة.

قال ديموث إن الشركة الناشئة كانت مربحة على مدار السنوات الخمس الماضية.

وتعد الربحية أمر نادر في شركات التكنولوجيا المالية، حيث تتكبد العديد من الشركات الناشئة خسائر فادحة.

وبالرغم من أن بيتباندا لم تقدم Bitpanda تفصيلاً مقدار الأرباح التي تحققها سنوياً، لكنها قالت إن الإيرادات في طريقها للارتفاع 7 أضعاف في عام 2021. وتضم المنصة الآن أكثر من 3 ملايين مستخدم.

تعمل الشركة فقط في أوروبا، ولها مكاتب في فيينا وبرلين ولندن وباريس وبرشلونة وميلانو وكراكوف. وهي تخطط لاستخدام الأموال للتوسع في الأسواق الرئيسية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال.