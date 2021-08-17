هذه الكمية من رقائق البطاطس لن تضر صحتك عند تناولها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تعتبر رقائق البطاطس “الشيبس” من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين على الرغم من التحذيرات الكثيرة من قبل خبراء التغذية والأطباء لما تحتويه هذه الرقائق من كميات كبيرة من الزيت والملح.

وفي هذا السياق، قدمت خبيرة التغذية الروسية، آنا بيلوسوفا، في مقابلة مع “سبوتنيك”، عددا من النصائح للراغبين بتناول الرقائق مع المحافظة على صحتهم.

وقالت بأن تناول كميات قليلة من الرقائق لن يؤدي إلى عواقب سلبية على الجسم. ولفتت الانتباه أيضا إلى أهمية الاختيار الصحيح للمشروبات والأطباق، جنبا إلى جنب مع هذا المنتج.

وأضافت قائلة: “علبة شيبس متوسطة الحجم، حوالي 70 غراما، يمكن استهلاكها دون ضرر كبير على الصحة. إذا أردنا عدم الإضرار على الإطلاق، فنحن لا نأكلها في وقت واحد، ولكن بشكل تدريجي. وليس بالجلوس أمام التلفزيون مع زجاجة مشروب، ولكن مع تناول قضمة من الخضار الطازجة أو سلطة الخضار. كما سيؤدي تناول الرقائق بشكل يومي إلى زيادة ضغط الدم. وتدليل نفسك مرتين في الشهر ليس مخيفا”.

وحول نوعية “الشيبس” الذي من الممكن تناوله قالت الخبيرة: “من الأفضل أن تختار رقائق البطاطس الكلاسيكية بدون نكهات مثل الجبن والقشدة الحامضة والبصل”.

ونبهت في الوقت نفسه إلى أن الرقائق تعتبر ضارة للأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة، كمرضى القلب والأوعية الدموية والذين يعانون من أمراض الكلى، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من الزيت والملح.

وحول البديل لهذه الرقائق نصحت الخبيرة بتناول الكرز أو التفاح والموز والجزر.