شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا خلال 6 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور باحثون بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، اختبارًا جديدًا ينجح فى الكشف عن فيروس كورونا فى غضون 6 دقائق فقط، ويعطيك نتائج دقيقة عن مدى الإصابة بالعدوى بنسبة تصل إلى 100%، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

وأوضح الباحثون، أن الاختبار الجديد يقوم على نفس المادة الموجودة بأقلام الرصاص حيث تم تطوير هذه الأقطاب المصنوعة من الجرافيت، لتصنيع الابتكار الذى يحدد الإصابة من خلال أخذ عينات من اللعاب، أو عينات من الأنف.

واطلق الباحثون اسم RAPID، على الاختبار الجديد، الذى يسهم فى الكشف الدقيق مستخدما تقنية الكيمياء الكهربائية، حيث يعد من أرخص الاختبارات، التى تستخدم مادة الجرافيت المستخدم في أقلام الرصاص، فإذا كانت العينة إيجابية يعطى مؤشرا معينا يدل على الإصابة.

ويستغرق تشخيص العينة فترة وجيزة، من خلال قياس مستويات بروتين فيروس كورونا في الجسم، حيث يسهم من حيث التكلفة والوقت في الكشف عن أكبر عدد من الأشخاص والحصول على نتائج دقيقة عن الحالة المرضية.

وتوقع الباحثون التوسع فى استخدام هذا الاختبار فيما بعد للكشف عن الأنفلونزا والهربس والالتهابات البكتيرية وحتى بعض المؤشرات الحيوية.