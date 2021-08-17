نيوزيلندا تسجل أول إصابة بكورونا منذ 6 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت نيوزيلندا، الثلاثاء، أول إصابة محلية بكوفيد-19 منذ 6 أشهر، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لمنع تفشٍ محتمل للوباء.

وتأكدت إصابة شخص بالفيروس في أوكلاند، كبرى مدن البلاد، من دون تحديد مصدر العدوى بعد، بحسب وزارة الصحة.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن فرض إجراءات عزل عام وإغلاق في أنحاء البلاد، بعد اكتشاف الإصابة الجديدة.

ويستمر العزل العام 7 أيام في أوكلاند و3 في باقي البلاد.

وقالت أرديرن إن السلطات تفترض أن الحالة الجديدة مصابة بالسلالة دلتا، غير أن هذا لم يتأكد بعد.



وحظيت نيوزيلندا بإشادات واسعة في الخارج لطريقة تعاملها مع الوباء، إذ لم تسجّل إلا 26 وفاة بالفيروس في أوساط سكانها البالغ تعدادهم 5 ملايين نسمة.

ومع ذلك، فإن حملة التطعيم بطيئة، حيث تم تطعيم نحو 20% من السكان بشكل كامل حتى الآن.

وفُرض الإغلاق على سكان أوكلاند، وعددهم مليونا نسمة، عدة مرات لفترات قصيرة كان آخرها في مارس/ آذار.