شكرا لقرائتكم خبر عن الجرعة المعززة للقاح كورونا من فايزر أظهرت زيادة الأجسام المضادة ضد متغير دلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن شركة فايزر Pfizer تقدم بيانات تجريبية أولية إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) من أجل تعزيز لقاح كورونا الذي أظهر زيادة في مستويات الأجسام المضادة للجرعة الثالثة ضد متغير" دلتا" الهندي مقارنة بجرعتين.

قدمت شركتا فايزر Pfizer و BioNTech بيانات التجارب السريرية الأولية الخاصة بالجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، حيث أظهرت البيانات، التي صدرت في يوليو، أن الجرعات المعززة تثير استجابات عالية من الأجسام المضادة ضد متغير "دلتا" الهندي ومتغير "بيتا" الجنوب أفريقي، كما زادت الجرعة الثالثة أيضًا من مستويات الأجسام المضادة بمقدار 5 أضعاف في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا و 11 ضعفًا لمن تتراوح أعمارهم بين 65 و 85 عامًا.

في الأسبوع الماضي، وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" على الجرعات المعززة للأمريكيين الذين يعانون من ضعف المناعة

وقالت "ديلى ميل" إن متغير دلتا مسؤول عن زيادة بنسبة 550 % في حالات كورونا منذ بداية يوليو.

توصي شركة فايزر Pfizer بإعطاء جرعة ثالثة للشخص بعد 6 إلى 12 شهرًا من تلقي الجرعة الثانية، حيث يأتي ذلك بعد أيام قليلة من موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على جرعة ثالثة من لقاح فايزر أو موديرنا للأمريكيين الذين يعانون من نقص المناعة.

قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر Pfizer في بيان: " إن التطعيم هو أكثر الوسائل فعالية لدينا للوقاية من عدوى كورونا، وخاصة من الأمراض الشديدة ودخول المستشفى، وتأثيره الكبير على حماية الأرواح أمر لا جدال فيه"، مضيفا، إنه مع التهديد المستمر لمتغير دلتا واحتمال ظهور متغيرات أخرى في المستقبل، يجب أن نظل يقظين ضد هذا الفيروس شديد العدوى.

تشير البيانات التي رأيناها حتى الآن إلى أن جرعة ثالثة من لقاحنا لفيروس كورونا تثير مستويات من الأجسام المضادة تتجاوز بشكل كبير تلك التي شوهدت بعد تناول جرعتين من اللقاح، مؤكدا "يسعدنا تقديم هذه البيانات إلى هيئة الأغذية والأدوية حيث نواصل العمل معًا لمواجهة التحديات المتطورة لهذا الوباء."

وقالت الصحيفة، إنه بعد إعطاء المشاركين الجرعة الثالثة زادت من مستويات الأجسام المضادة بمقدار 5 أضعاف في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا و 11 ضعفًا لمن تتراوح أعمارهم بين 65 و 85 عامًا.

قال الدكتور أوجور شاهين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة BioNTech ، في بيان:"نسعى باستمرار للبقاء متقدمًا على الفيروس بخطوة واحدة على الأقل، موضحا ، إن هذا هو السبب في أننا نهدف إلى توسيع الوصول إلى لقاحنا للناس في جميع أنحاء العالم ونعمل على مناهج مختلفة كجزء من استراتيجيتنا الشاملة للتصدي للفيروس ومتغيراته اليوم وكذلك في المستقبل.

وأضاف، تشير هذه البيانات الأولية إلى أننا قد نحافظ على مستويات الحماية العالية ضد الفيروس من النوع البري والمتغيرات ذات الصلة بل ونتجاوزها باستخدام جرعة ثالثة من لقاحنا، حيث يمكن أن يساعد اللقاح المعزز في تقليل معدلات العدوى والمرض لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم سابقًا والتحكم بشكل أفضل في انتشار متغيرات الفيروس خلال العام المقبل.