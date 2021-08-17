شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد التمارين الرياضية والصيام المتقطع لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري مشكلة صحية مزمنة تؤثر على قدرة الجسم على معالجة السكر وكيف يحول الطعام إلى طاقة وأحد أكثر أشكال هذه الحالة شيوعًا هو مرض السكري من النوع 2 حيث لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين أو يصبح مقاومًا.

على مر السنين ، كان الناس إما يحقنون الأنسولين أو يعتمدون على النظام الغذائي والأدوية للراحة، ويؤكد الخبراء أن أحد التمارين هو الدواء الجديد والفعال لمرض السكري من النوع 2، وفقا لتقرير لموقع time now news.

ووفقًا لتجربة (Action for Health in Diabetes) ، فإن ممارسة التمارين لمدة 150 دقيقة في الأسبوع تعمل على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2.

للحصول على أقصى استفادة من الأنشطة الهوائية، يوصي الخبراء ببعض القواعد الأساسية :

يجب أن يتوزع النشاط على مدار أيام الأسبوع السبعة

يجب ألا يمر أكثر من يومين متتاليين دون ممارسة الرياضة

يمكن أن تساعد تمارين المقاومة أيضًا في تحسين صحة القلب لدى مرضى السكر

ويوصي الخبراء بالتمارين الهوائية عالية الكثافة لجني أقصى الفوائد لمرض السكري من النوع 2 وهنا بعض التدريبات المعتدلة والعالية الكثافة التي يمكن للمرء أن يبدأ بها.

ركوب الدراجات

التنزه

المشي السريع

ممارسة رياضة التنس

تمارين الضغط

الجري

على سبيل المثال ، يمكن أن يكون ركوب الدراجات والجري بوتيرة متزايدة مفيدًا علاوة على ذلك، كما يمكن ممارسة تمارين مثل الضغط في مجموعات بوتيرة أسرع وبالتناوب للحصول على أفضل النتائج، ما يعزز فقدان الوزن ويحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري.

هل يفيد الصيام المتقطع مرضى السكر؟

يُنصح مرضى السكري من النوع 2 باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، ويوصي أيضًا بالصيام المتقطع لدى المرضى الذين يعانون من مقاومة الأنسولين الزائدة، كما أن الجمع بين الصيام المتقطع والتدريب المتقطع يمكن أن يحسن الصحة واللياقة البدنية، وقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة لوف الإنجليزية أيضًا أن التمرين في حالة الصيام يحسن حساسية الأنسولين.

بالنسبة للمرضى الذين يتطلعون إلى الحصول على بعض الراحة من مرض السكري من النوع 2 ، فإن تمارين الأيروبكس جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن تصنع المعجزات وتسيطر على نسبة السكر في الدم.