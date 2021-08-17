شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يوصى الأطباء باستخدام بذور الشيا فى إنقاص الوزن؟.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمجرد أن تبدأ رحلة الدايت، لابد أن تسمع عن بذور الشيا كعنصر غذائي رائع يمكنك استهلاكه للمساعدة في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، حيث يوصي الكثير من الأطباء ببذور الشيا للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن بشكل فعال، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

ما هي بذور الشيا؟

الشيا هو نعناع مكسيكي ينتمي إلى عائلة النعناع وهو عبارة عن بذور سوداء صغيرة، بذور الشيا هي حبوب زائفة تؤكل مثل الحبوب الكاملة، فهي غنية بالكربوهيدرات وأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات، تتمدد بذور الشيا عند ملامستها للماء وتشكل هلامًا سميكًا.

تستخدم هذه البذور في أطباق مختلفة تهدف إلى إنقاص الوزن، حيث يتم دمجها في الحلويات والعصائر واللبن الزبادي ودقيق الشوفان، ويستهلك بعض الأشخاص ماء بذور الشيا كجزء من روتينهم اليومي لفقدان الوزن.



بذور الشيا

هل بذور الشيا يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن؟

في الأشهر القليلة الماضية، كان هناك الكثير من الضجيج حول بذور الشيا على الإنترنت، حيث يقال إن تناول ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا كل يوم يمكن أن يساعدك فى إنقاص الوزن لأنها تحتوي على ما يقرب من 10 جرامات من الألياف، حيث تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بفقدان الوزن لأنها تمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول من الوقت.

لكن الحقيقة هي أنه لا توجد أبحاث كافية لدعم هذه النظرية، وهناك بعض الأبحاث التي أظهرت نتائج واعدة، لكن لا توجد بيانات كافية لإثبات هذه النظرية.

وتشير بعض الدراسات إلى أن بذور الشيا وحدها لا يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، بل إنها فعالة عندما تقترن بأشكال أخرى من تقنيات إنقاص الوزن.

قد تساعد بذور الشيا الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية على إنقاص الوزن، على الرغم من أن الدليل على ذلك غير كافٍ أيضًا، فهناك حاجة لمزيد من الدراسات الشاملة والمصممة جيدًا حول تأثيرات بذور الشيا على فقدان الوزن والصحة العامة.

في النهاية، الأمر كله يتعلق بالانتباه إلى نظامك الغذائي العام وروتين التمارين عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، وليس بتناول المزيد أو أقل من طعام معين.