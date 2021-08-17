تناول هذه المشروبات للوقاية من تجلط الدم جراء كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

الجلطات الدموية هي عبارة عن تجمع من الخلايا الدموية، والتي تتغير في شكلها من السائل الطبيعي إلى الشكل الهلامي، ويعتبر تجلط الدم من الأشياء الضرورية التي تحدث في جسم الإنسان عند تعرضه إلى نزيف بالدم.

يربط الأطباء تجلط الدم في الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بتلك التغيرات السلبية في حالة الأوعية الدموية التي يمكن أن تحدث بسبب الالتهاب الناجم عن العدوى. في “كوفيد-19″، يمكن أن تؤثر العملية الالتهابية على البطانة الداخلية للأوعية الدموية. نتيجة لذلك، تتلف، وتلتصق شظاياها ببعضها البعض، وتشكل جلطات. بمجرد دخولها إلى مجرى الدم، يمكن حملها عبر الجسم، مما يشكل تهديدًا لانسداد الشرايين المهمة التي تغذي القلب والدماغ والكليتين.

يعتقد الخبراء أن تناول بعض المشروبات يمكن أن يحسن دفاع الجسم ضد الجلطات الدموية بعد كوفيد-19، بحسب صحيفة “إزفيستيا”.

عصير الرمان

تحتوي فاكهة الرمان على مكونات تمنع تكون جلطات الدم. تساعد مركباته البوليفينولية في منع التهاب أنسجة الأوعية الدموية.

شاي الزيزفون:

يحتوي المشروب على مواد مضادة للأكسدة تقلل أيضًا من خطر الإصابة بتجلط الدم ومرض الشريان التاجي (أمراض القلب التاجية).

كاكاو

يساعد مشروب الكاكاو الطبيعي الخالي من السكر على تحسين نظام الأوعية الدموية، وإرخاء جدار الأوعية الدموية، وتطبيع ضغط الدم.