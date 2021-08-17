الحجامة للتخلص من الصداع

بيروت - نادين محمد - علاج الصداع ليس بالأمر السهل، ويعود السبب إلى العديد من العوامل، ومنها الإجهاد، تناول غذاء غير صحي، الكحول، قلة النوم، أو حتى تغير الطقس. وكقاعدة، يفضل أخذ الادوية للتخفيف من الألم. لكن ثمة حلول أخرى جديدة وآمنة وهي عبارة عن نوع من أنواع الطب البديل، والتي تم استخدامها منذ العصور القديمة، قد تقضي على الصداع بعد بدايته.

فيما يأتي تُقدم لك "الجميلة"، كيفية علاج الصداع عن طريق الحجامة، التي شاع استخدامها بسبب الفوائد العلمية التي تم اكتشافها.

الحجامة لعلاج الصداع

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إذا كنت تعانين من الصداع، ننصحك بأن تطبقي الحجامة لتتخلصي منه بسهولة. ولذلك احرصي على القيام بهذه الخطوات.

ضعي زجاجة الحجامة على نقطة الفقرة السابعة. ولتحددي هذه النقطة، إحني رقبتك إلى الأمام وضعي إصبعك على الفقرة البارزة العليا.

ضعي الزجاجة على هذه النقطة

كذلك يمكنك أن تضيفي زجاجة حجامة أخرى تضعينها أسفل الجمجمة في تجويف الرقبة. وفي حال نمو الشعر في هذه المنطقة، ضعي عليها قبل ذلك طبقة من زيت الزيتون. وبعد وضع زجاجة الحجامة، أحيطي أطرافها بالقليل من العسل. فهذا يساعد على التصاقها ويمنع انزلاقها.

اتركي الزجاجات لمدة 15 دقيقة. وبعد مرور هذه المدة إنزعيها ودلكي المنطقة المستهدفة بواسطة أصابعك وبحركات دائرية. فهذا يساهم في تخليصها من السموم.

تطبيق الحجامة الجافة

اجمعي المواد التي تحتاجين اليها. دلكي المنطقة المستهدفة لبضع دقائق وطبقي عليها الزجاجات لمدة 15 دقيقة. إنزعي الزجاجات ودلكي المنطقة بحركات دائرية لأن هذا يساعد على إزالة السموم وبالتالي يحدّ من شعور بألم الصداع. وبعد ذلك نظفي المنطقة بسائل مطهر. أعيدي وضع الزجاجات لمدة 5 إلى 8 دقائق ثم انزعيها. ونظفي المنطقة بواسطة محرمة ورقية ثم دلكيها مجدداً لبضع دقائق.

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