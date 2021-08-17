علاج جديد للقولون العصبي.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

قالت الرابطة الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الأيض إن التنويم المغناطيسي يمثل أحدث طرق علاج متلازمة القولون العصبي.



وتساعد هذه الطريقة الحديثة في تخفيف المتاعب المتمثلة في الانتفاخ المستمر وتقلصات البطن والإمساك المزعج.

وأوضحت الرابطة أن متلازمة القولون العصبي غالبا ما ترجع إلى الأعباء النفسية؛ حيث تلعب الخلايا العصبية في جدار الأمعاء دورا محوريا في الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، التي تحدث بسبب وجود خلل فيما يعرف "بمحور المخ والأمعاء".

وأضافت الرابطة أن طريقة التنويم المغناطيسي أثبتت فعاليتها في السيطرة على متلازمة القولون العصبي، موضحة أنها تعتمد على برامج صوتية يمكن للمريض تشغيلها بنفسه في منزله، وذلك بعدما يشرح له المعالج النفسي كيفية استخدامها.

ولهذا الغرض يختار المريض مكانا هادئا، ثم يستلقي مع وضع الرأس على وسادة. وبعد ذلك يقوم بتشغيل البرنامج الصوتي ويستمع إليه ويتبع التعليمات. ومن خلال عناصر التأمل وتمارين التنفس الهادفة يدخل المريض في حالة هدوء تام واسترخاء عميق، الأمر الذي يعمل على تهدئة القولون. ومن الأفضل إجراء جلسة التنويم المغناطيسي قبل الذهاب إلى الفراش.

ولتحقيق نتائج ملموسة، ينبغي إجراء جلسات التنويم المغناطيسي بشكل منتظم، ويفضل القيام بها يوميا أو بمعدل لا يقل عن 5 مرات أسبوعيا، لا سيما خلال أول أربعة إلى ستة أسابيع.

وإلى جانب التنويم المغناطيسي يمكن أيضا السيطرة على متلازمة القولون العصبي من خلال تعديل النظام الغذائي؛ حيث ينبغي الابتعاد عن الأغذية والمشروبات المسببة لتهيج القولون مثل منتجات الدقيق الأبيض والخضروات المسببة للانتفاخ كالكرنب والبقوليات والسكر ومنتجات الألبان المحتوية على اللاكتوز والقهوة والمشروبات الغازية.