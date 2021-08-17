شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يصاب الإنسان بمرض السل؟.. وهل يظهر أحيانا بدون أعراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السل هو عدوى بكتيرية تسببها بكتيريا تسمى " Mycobacterium tuberculosis"، إذا كانت لديك أعراض فهذا يُعرف باسم السل النشط، أما إذا كنت مصابًا بعدوى السل بدون أي علامات أو أعراض ، فإن هذا يُعرف باسم السل الكامن، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كيفية حدوث مرض السل، وهل يمكن الإصابة به بدون أعراض، وفقاً لما ذكره موقع "patient".

س: من الأكثر عرضة للإصابة بالسل؟

يمكن أن يصاب أي شخص بالسل لكن يزداد الخطر فى الحالات التالية:

-الاتصال الوثيق بشخص مصاب بمرض السل النشط في الرئتين (يعيش في نفس المنزل، أو يقضي الكثير من الوقت مع ذلك الشخص).

-إذا كنت أنت أو عائلتك من بلد ينتشر فيه مرض السل.

-البيئة والفقر: معدلات الإصابة بمرض السل أعلى بين المشردين والسجناء والمدن الكبيرة والمناطق الأكثر حرمانًا.

-ضعف الجهاز المناعي: على سبيل المثال ، بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، أو العلاج المثبط للمناعة ، أو الاعتماد على الكحول أو المخدرات.

-سوء التغذية: سوء التغذية ونقص فيتامين د مرتبطان بالسل.

-العمر: الرضع والأطفال الصغار وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السل.

س: كيف يحدث مرض السل؟

فى معظم الحالات تصيب العدوى الرئتين في البداية تتسبب بكتيريا السل في السعال أو العطس في الهواء من قبل الأشخاص المصابين بمرض السل النشط.

يتم حمل البكتيريا في الهواء في قطرات ماء صغيرة إذا استنشقت بعض بكتيريا السل، فقد تتكاثر في رئتيك هناك بعد ذلك ثلاث طرق قد تتطور بها العدوى.

1. عدوى طفيفة مع عدم وجود أعراض - تحدث في معظم الحالات

معظم الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة والذين يتنفسون بكتيريا السل لا يصابون بمرض السل النشط، لكن تبدأ بكتيريا السل التي تتنفسها في التكاثر في الرئة هذا يحفز دفاعات الجسم (جهاز المناعة) على العمل يتم قتل بكتيريا السل أو جعلها غير نشطة بواسطة جهاز المناعة قد تظهر بعض الأعراض الخفيفة لفترة قصيرة، أو لا توجد أعراض ، وتنتهي العدوى.

يمكن رؤية ندبة صغيرة على الرئة في تصوير الصدر بالأشعة السينية قد يكون هذا هو المؤشر الوحيد لعدوى السل السابقة.

2. مرض السل النشط - يحدث في بعض الحالات

يحدث مرض السل النشط المصحوب بأعراض لدى بعض الأشخاص الذين يتنفسون بعض بكتيريا السل.

في هؤلاء الأشخاص لا يكسب الجهاز المناعي المعركة ويوقف البكتيريا الغازية، بل تتكاثر بكتيريا السل بشكل أكبر وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الرئة والجسم ثم تظهر أعراض السل النشط بعد حوالي 6-8 أسابيع من استنشاق بعض البكتيريا لأول مرة.

3. العدوى الثانوية (المعاد تنشيطها) وتسبب المرض النشط

يصاب بعض الأشخاص بمرض السل النشط بعد شهور أو سنوات من توقف عدوى السل الطفيفة يوقف جهاز المناعة في الجسم في البداية البكتيريا من التكاثر ومع ذلك ، لا يمكن قتل جميع البكتيريا قد تكون بعض البكتيريا "محصورة" في النسيج الندبي للعدوى الطفيفة الأولية يتم منعها من التكاثر بواسطة جهاز المناعة وهى لا تسبب أي ضرر ولكن يمكن أن تظل غير نشطة لسنوات عديدة.

قد تبدأ بكتيريا السل غير النشطة في التكاثر لاحقًا وتسبب مرض السل النشط إذا أصبح جهاز المناعة في الجسم أضعف لسبب ما.

من المرجح أن يحدث ضعف الجهاز المناعي والسل المعاد تنشيطه إذا كنت من:

-كبار السن.

- سوء التغذية.

-مصاب بداء السكري.

-تتناول المنشطات أو الأدوية المثبطة للمناعة.

-تعانى من فشل كلوي.

-تعانى من الإيدز.

ما هو علاج مرض السل؟

المضادات الحيوية "العادية" لا تقتل بكتيريا السل تحتاج إلى تناول مجموعة من المضادات الحيوية الخاصة لعدة أشهر، عادة ما يكون العلاج القياسي للسل لمدة ستة أشهر.

أولاً ، يتضمن العلاج مزيجًا من أربعة مضادات حيوية تأخذها لمدة شهرين ويلي ذلك الاستمرار في تناول مضادات حيوية أخرى لمدة أربعة أشهر أخرى قد تكون خطة العلاج مختلفة ، اعتمادًا على نوع مرض السل لديك وأي جزء من الجسم مصاب.

إذا فشل العلاج ، فعادةً ما يكون ذلك بسبب عدم تناول الأدوية بشكل صحيح ومنتظم. من الضروري أن تتبع التعليمات الخاصة بالدواء. حتى لو شعرت بتحسن كبير في غضون أسابيع قليلة، يجب عليك إنهاء دورة العلاج الكاملة.