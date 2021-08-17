صحة ورشاقة

بريطانيا تعلن أنه لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة أو الإنجاب

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محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

ذكرت هيئة طبية بريطانية أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ستؤثر على الخصوبة أو القدرة على الإنجاب.

 

وأفادت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أنه لا يوجد نمط من أي تقارير حتى الآن يشير إلى أن أيا من اللقاحات المستخدمة في المملكة المتحدة يزيد من خطر الإجهاض أو ولادة جنين ميت.

 

وفي تحديث نشر أمس الاثنين، قالت الوكالة: "لا يوجد دليل يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ستؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

 

وأضافت أنه "لا يوجد نمط من التقارير يشير إلى أن أيا من لقاحات كوفيد-19 المستخدمة في المملكة المتحدة يزيد من خطر التشوهات الخلقية أو مضاعفات الولادة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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