كورونا حول العالم.. تراجع إصابات الصين و434 وفاة جديدة بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 208 ملايين و713 ألفاً و930 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و383 ألفا و937 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 187 مليونا و103 آلاف و804 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

الصين تسجل 42 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن البلاد سجلت 42 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين، انخفاضا من 51 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن ست حالات من الإصابات الجديدة ناتجة عن عدوى محلية انخفاضا من 13 حالة قبل يوم. وهذا اليوم هو السابع على التوالي الذي تتراجع فيه الإصابات المحلية الجديدة.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي حتى يوم الاثنين 94472 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.





ارتفاع وفيات البرازيل إلى 569492

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، الاثنين، إنها سجلت 14471 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، علاوة على 434 وفاة.

ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل حاليا 20.3 مليون بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 569492.





7172 إصابة جديدة في المكسيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، الاثنين، أن البلاد سجلت 7172 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 بالإضافة إلى 272 وفاة أخرى.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 3 ملايين و108438 والوفيات إلى 248652.





مصر تسجل 107 حالات إصابة جديدة

قالت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، إنها سجلت 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات، مقارنة مع 101 إصابة و4 وفيات في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 285465 من ضمنهم 234250 حالة تم شفاؤها، و16625 حالة وفاة".



