شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لمساعدتك على إنقاص الوزن عند بلوغ سن الأربعين.. منها المشى يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد صحة الإنسان على محتوى الدهون في الجسم، يتكون وزن الجسم بشكل أساسي من كتلة الماء التي يخزنها أجسامنا ، وبالتالي ، فإن الكربوهيدرات لها القدرة على الارتباط بمحتوى الماء في أجسامنا وتسبب زيادة الوزن وبالتالي فإن استهلاك مستويات منخفضة من الكربوهيدرات يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، لأنه مع تقدمك في العمر، يتغير جسمك بعدة طرق، لأسباب تتعلق بالعمر والتحولات الهرمونية وما إلى ذلك، وإليك بعض النصائح المتخصصة لمساعدتك على إنقاص الوزن عند بلوغ سن الأربعين، وفقا لما نشر من موقع boldsky.

1. زيادة الأكلات المحتوية على أوميجا 3

إذا كنت تريد انقاص الوزن بطريقة صحية ، فعليك إضافة بعض الأسماك إلى نظامك الغذائي، تساعد إضافة الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3، يحافظ عليها لفترة أطول ويحد من آلام الجوع، سيتيح لك هذا معرفة كيفية إنقاص الوزن إذا كنت فوق 40 سنة.

2. زيادة كمية الألياف

زيادة كمية الألياف ستساعدك في الواقع على إنقاص الوزن، علاوة على ذلك ، تساعد الأطعمة الغنية بالألياف أيضًا في التخلص من انتفاخ البطن وتسريع عملية الهضم.

3. تناول وجبة فطور صحية

الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، حيث تبدأ منه عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على حرق السعرات الحرارية على مدار اليوم في الأساس ، لا بد من الحصول على وجبة الإفطار، سواء كنت تبلغ من العمر 40 عامًا أم لا.

4. تناول وجبة عشاء صحية

تناول العشاء لا يسبب أي زيادة في الوزن، لا يتعلق الأمر بموعد تناول الطعام ولكن بما تأكله، تأكد من تجنب تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والسكر مثل الآيس كريم أو الكعك واختيار الأطعمة الصحية مثل السلطة والبيض وما إلى ذلك.

5. الشاي الأخضر

تناول الشاي الأخضر كل يوم يساعد على إنقاص الوزن بشكل كبير، واقترحت الأبحاث أيضا أن إضافة الشاي إلى نظامك الغذائي يمكن أن يزيد من قدرتك على حرق الدهون بنسبة هائلة تبلغ 12%.

6. المشي يوميا

يجب عليك أن تضيف رياضة المشي إلى روتينك يساعدك في الحصول على وزن أكثر صحة، يمكن أن يساعدك البقاء نشيطا على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتقليل فرص تعرضك للإصابة.