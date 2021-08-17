شكرا لقرائتكم خبر عن سيطر على جوعك واتحكم فى أكلك.. أطعمة تساعد على تقليل الشهية ونجاح الدايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجوع هو إشارة طبيعية من جسمك على أن وقت الأكل قد حان، وفى حين أن معظم الناس يمكنهم قضاء ساعات دون تناول الطعام، إلا أن بعض الناس يعانون من اشتهاء الطعام بشكل متكرر، فلا توجد قاعدة صارمة فيما يتعلق بآلام الجوع، مثل الوقت المحدد الذي يجب أن يمر به الشخص حتى يشتهى تناول الطعام، ولكن من أجل السيطرة على جوعك، يقترح خبراء التغذية بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على كبح الشهية، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth".

1- البيض

ثبت أن البيض يجعلنا نشعر بالشبع لفترات أطول من الوقت ويثبط هرمون جريلين المحفز للشهية، كما أنه يحتوي على بروتين عالي الجودة مما يساعد على منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.



تحكم فى جوعك بتناول اطعمة صحية

2- دقيق الشوفان

يحتوى دقيق الشوفان على نوع من الألياف القابلة للذوبان يعرف باسم بيتا جلوكان، والذى لا يقتصر الأمر على هضمه ببطء عبر الجهاز الهضمي ليمنحنا شعورًا أطول بالشبع، ولكنه يساعد أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول الضار.

3- الشوربة

تناول الشوربة يمكن أن يساعدك بالتحكم في أحجام حصتك من الوجبات عندما يتم تقديمها كفاتح للشهية أو وجبة خفيفة، اختر الشوربة القائمة على المرق والمليئة بالخضروات بدلاً من الشوربة الكريمي عالية الدهون خاصة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

4- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والألياف والتى تستغرق وقتًا طويلاً للهضم، مما يجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول، حيث يمكن أن يساعدك تناول الأفوكادو يوميًا في الحصول على قلب أكثر صحة وبشرة متوهجة وتقليل الرغبة الشديدة فى تناول الطعام.

5- المكسرات

بصرف النظر عن تحسين ذاكرتك، فإن اللوز غني أيضًا بالدهون الصحية مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، حيث يمكن أن يساعدك تناول المكسرات بشكل عام على التحكم في شهيتك لأن الدهون الصحية فيها تجعلك ممتلئًا لفترات طويلة.

6- الفواكه والخضروات الكاملة

تناول الفواكه والخضروات الكاملة هي طريقة صحية للتحكم في شهيتك، حيث يمكن أن يؤدي تناول عصائر الفاكهة أو الخضار إلى الشعور بالجوع بسرعة، بينما تناولها صحيحة يكبح الشهية ويمنحك شعورًا بالشبع لأنها غنية بالألياف.