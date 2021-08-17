شكرا لقرائتكم خبر عن كم مرة يجب أن تغسل المناشف للوقاية من الأمراض فى زمن كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية وباء فيروس كورونا نولي الكثير من الاهتمام لعاداتنا الصحية أصبح غسل اليدين بانتظام وارتداء القناع وتغيير الملابس بعد الخروج من الخارج جزءًا من روتينك ولكن هل تساءلت يومًا عن عدد الجراثيم التي يمكن أن تؤويها مناشفك؟.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا عندما تجفف نفسك بمنشفة بعد الاستحمام أو غسل يديك، تلتصق بعض الجراثيم بالقماش توفر رطوبة المنشفة بيئة ممتازة لنمو الكائنات الحية الدقيقة وإنباتها قد يجعلك استخدام نفس المنشفة يومًا بعد يوم عرضة للعديد من الأمراض الجلدية، ويقدم التقرير التالى ما يحدث عندما لا تغسل المنشفة بانتظام وكم مرة يجب عليك فعل ذلك.

لماذا تغسل مناشفك؟



المناشف

عندما نخرج أو نلمس أسطحًا مختلفة ، فإن البكتيريا والفيروسات والفطريات الموجودة في الهواء ونعيش على سطح الجسم تلتصق بسطح بشرتك تحتوي بشرتنا على أنواع مختلفة من الكائنات الحية الدقيقة ، ولكنها ليست كلها ضارة، في الواقع ، توجد بعض الكائنات الحية الدقيقة على الجلد، مما يساعد على حمايتنا من مسببات الأمراض عندما تستحم وتمسح نفسك بالمنشفة ، فإنك تنقل جميع البكتيريا والماء والجلد الميت إلى القماش حيث يعمل الجلد الميت والرطوبة كغذاء للكائنات الحية الدقيقة وتبدأ في التكاثر.

وينتج جلدك حمضًا يمنع الميكروبات من النمو ويسبب ضررًا لذلك إذا كانت المنشفة مبللة وتحتوي على الأوساخ وقمت بإعادة استخدامها، فقد تكون دعوة للعدوى والمشكلات المتعلقة بالجلد بل إنه يكون أكثر ضررًا إذا شاركت المنشفة مع شريكك أو أطفالك.

ماذا يحدث عند إعادة استخدام المناشف؟



المنشفة

إذا كنت تستخدم المنشفة لفترة طويلة دون تنظيف، فإن الأوساخ والجلد الميت تستمر في التراكم عليها، عند إعادة استخدامها، ينتقل الجلد الميت والكائنات الدقيقة إلى جلدك ويسد التهاب الجريبات، يمكن أن يكون هذا سببًا لتفشي حب الشباب يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل جلدية مثل الأكزيما والطفح الجلدي والقوباء الحلقية إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل جلدية ، فإن إعادة استخدام منشفة متسخة يمكن أن يزيد الأعراض سوءًا.

كم مرة يجب عليك تغيير المناشف؟



فوطة الوجه

الطريقة الصحيحة للحفاظ على سلامتك من مشاكل الجلد هي غسل المنشفة بشكل متكرر ويوصي بعض الخبراء بوضعها في سلة الغسيل بعد ثلاثة استخدامات لذلك ، إذا كنت تستحم كل يوم ، اغسل المنشفة مرتين في الأسبوع إذا كنت تعيد استخدام المنشفة ، فتأكد من أنها جافة تمامًا يمكن أن تمنعك هذه الخطوة البسيطة من الأمراض المرتبطة بالجلد.