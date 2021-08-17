شكرا لقرائتكم خبر عن عادات سيئة تضر البشرة.. أبرزها الاستحمام بالماء الساخن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل أنت غير قادر على تحديد سبب ظهور البثرة الصغيرة على وجهك؟، قد تكون عاداتك هي أحد الأسباب الرئيسية التي قد تجعل بشرتك تعاني، وعندما يتعلق الأمر بمشاكل الجلد، فإن العادات السيئة هي أساس المشكلة.

ووفقا لتقرير موقع "healthline"، يمكن لبعض العادات اليومية التي قد تبدو غير ضارة أن تدمر ملمس بشرتك وتؤدي إلى العديد من المشكلات، وهناك بعض الأسباب غير الواضحة مثل غسل وجهك كثيرًا، وعدم استخدام ما يكفي من عامل الحماية من الشمس وأكثر من ذلك قد يكون ضارًا، وإذا كنت تتساءل أيضًا عما قد تفعله بشكل خاطئ ، فإليك بعض العادات السيئة للعناية بالبشرة التي يجب عليك الابتعاد عنها.

عادات العناية بالبشرة السيئة التي يجب عليك تجنبهاالعادة السيئة رقم 1: التقشير أكثر من مرتين في الأسبوع

هل تعلم أن بشرتك تقشر نفسها بشكل طبيعي في عملية تعرف باسم التقشر؟ ومع ذلك ، في بعض الأحيان قد تتعطل هذه العملية وتتباطأ، وهذا هو السبب في أن التقشير من حين لآخر مفيد وصحي لبشرتك، لكن المبالغة في ذلك يمكن أن تسبب مشاكل لبشرتك.

يوضح أطباء الجلدية أن التقشير أكثر من مرتين في الأسبوع ليس جيدًا لبشرتك، يستغرق الأمر 28 يومًا حتى تصل خلايا بشرتك إلى الطبقة العليا من بشرتك، ويزيل التقشير جزءًا من حاجز البشرة الواقي وتحتاج إلى منح بشرتك وقتًا لإصلاح نفسها بعد ذلك.

العادة السيئة 2: مناديل المكياج حول العيون

هل تصلين إلى المنزل متأخرًة، وتريدين غسل وجهك بمجرد وصولك إلى المنزل، أولاً ، عليك التخلص من مكياج العيون، من الطبيعي أن ترغب في البحث عن مناديل مبللة للمكياج ، لكن طبيب الأمراض الجلدية في الولايات المتحدة يقترح خلاف ذلك قائلا: "كثير من مرضاي لا يرتدون سوى محدد العيون والماسكارا خلال الأسبوع وسيستخدمون مناديل المكياج لإزالة هذا قبل التنظيف، لكن تذكر أن جلد الجفن هو الجلد الرقيق وأن السحب الشديد يؤدي إلى الالتهاب، و هذا يساهم بشكل كبير في الهالات السوداء والتهيج والخطوط الدقيقة في هذه المنطقة! بدلاً من ذلك ، قم بإذابة المكياج بزيت منظف أو بلسم".

العادات السيئة 3: الاستحمام بالماء الساخن

لا شيء يشعر بالاسترخاء أكثر من الدش الساخن، وقد يبدو الأمر رائعًا للحظة، لكنه قد يكون ضارًا لبشرتك، ويشير أطباء الأمراض الجلدية إلى أن الاستحمام بالماء الساخن قد يسبب ضررًا أكثر من نفعه عندما يتعلق الأمر بصحة بشرتك، فقد يسبب الاستحمام بالماء الساخن مشاكل للجلد، من تهيج لحاجز الجلد، ويزيل الدهون الطبيعية ويزيد من فقدان الماء عبر الجلد، لذا من الأفضل أن تغسل وجهك بالماء الدافئ.