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شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الفلفل الأسود لصحتك.. غنى بمضادات الأكسدة ومضاد للالتهابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الفلفل الأسود من التوابل الطبيعية التي لها فوائد صحية عديدة، لاحتوائه على العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الفلفل الأسود الصحية، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".
فوائد الفلفل الأسود تأتى من المكونات الصحية الموجودة فيه وتشمل ما يلي:
مضادات الأكسدةيعتبر "البيبيرين" مركبًا رئيسيًا في الفلفل الأسود له خصائص مضادة للأكسدة، حيث أظهرت دراسات على البيبيرين وجود خصائص مضادة للأكسدة للفلفل الأسود وذلك في دراسات على الفئران. الفلفل الأسود مضاد للالتهابات
تم ربط مادة البيبيرين في الفلفل الأسود أيضًا بفوائد محتملة مضادة للالتهابات، حيث أظهرت دراسة واحدة على الأقل أن الفلفل الأسود، عند دمجه مع الكركم والزنجبيل، سيكون له تأثيرات مضادة للالتهابات على نفس مستوى الأدوية الموصوفة للمرضى الذين يعانون من هشاشة العظام في الركبة.
غنى بالمغذياتمركب البيبيرين يساعد أيضًا في امتصاص العناصر الغذائية مثل الحديد وبيتا كاروتين إنه قوي بشكل خاص عند دمجه مع الكركم لأنه يساعد جسمك على امتصاص مركب الكركمين من التوابل والذي له أيضًا خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. الفلفل الأسود بديل الملحأحد أكبر فوائد الفلفل الأسود إنه بديل رائع للملح عندما تبحث عن شيء لتوابل وجبتك، لكن الكثير من الملح في نظامك الغذائي يمكن أن يضر بقلبك، ويرفع ضغط الدم لديك مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وفشل القلب، وبذلك تحصل على نكهة رائعة لأطعمتك بينما تجعلها أكثر صحة عن طريق الاستغناء عن الملح. هل الإفراط في تناول الفلفل الأسود يضر؟رغم أن الفلفل الأسود ليس له نفس التأثير السلبي على صحتك مثل الملح، إلا إن تناول الكثير من الفلفل الأسود قد يسبب عدم الراحة، حيث أنه في الغالب ، يمكن للإفراط في تناول الفلفل الأسود أن يزعج معدتك وقد يؤدي إلى الشعور بالحرقة أو عسر الهضم.
فوائد الفلفل الأسود
فوائد الفلفل الأسود