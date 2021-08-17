شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الفلفل الأسود لصحتك.. غنى بمضادات الأكسدة ومضاد للالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفلفل الأسود من التوابل الطبيعية التي لها فوائد صحية عديدة، لاحتوائه على العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الفلفل الأسود الصحية، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

فوائد الفلفل الأسود تأتى من المكونات الصحية الموجودة فيه وتشمل ما يلي: