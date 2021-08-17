أكثر آمانا.. باحثون يبتكرون صماما جديدا للقلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ديلان جود، الباحث المشارك في تصميم الصمام، يقول إن الصمام يخضع حاليا لاختبارات قوية لتحسين تصميمه.

ابتكر الباحثون في جامعة كولومبيا البريطانية (NBC) أول صمام للقلب يعمل على تقليل أو إزالة المضاعفات المتعلقة بزراعة القلب باستخدام تقنية تم تطويرها حديثًا.

وقال هادي محمدي الذي يدير مختبر أداء صمام القلب (HVPL) في جامعة كولومبيا البريطانية، في تقرير نشره موقع الجامعة، إن الصمام المطوَّر حديثًا هو مثال لصمام القلب العابر للقسطرة، حسب ورقة نشرت في 20 مارس/ آذار الجاري، بمجلة الهندسة في الطب، تناولت هذا الصمام الجديد.

وأوضح أن هذه الصمامات فريدة من نوعها، لأنه يمكن إدخالها في المريض من خلال فتحة صغيرة بدلاً من فتح القفص الصدري، وهو ما يعد إجراء أكثر أمانًا بشكل عام.

وأضاف: "صمامات القلب الموجودة القائمة على القسطرة مصنوعة من أنسجة حيوانية، ولم تحقق نجاحا كبيرا حتى الآن، ويمكن أن تسبب في حدوث مشكلات كبيرة عند زرعها، مثل انسداد الشريان التاجي، ويوضح محمدي أن الصمام الجديد يحل هذه المشكلات عن طريق استخدام مركبات مشتقة من السليلوز.

ويقول ديلان جود، الباحث المشارك في تصميم الصمام: "قيمة هذا الصمام ليست في المادة المصنع منها فحسب، بل في تصميمه، حيث يجمع بين القوة والمرونة، بما يقلل من الضغط الواقع عليه بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالصمامات المتاحة حاليًا".

وأوضح أن الصمام يخضع حاليا لاختبارات قوية لتحسين تصميمه وتشمل الاختبارات التعامل مع أجهزة تحاكي القلب البشري، وإذا نجحت، فسيتم نقله لمرحلة التجارب السريرية.