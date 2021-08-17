شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من تناول حبوب «منع الحمل».. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365: فريق التحرير:
حذر استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر من تناول حبوب منع الحمل لكونها ترفع ضغط الدم.
وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر” أن حبوب منع الحمل تؤدي إلى ارتفاع الضغط خاصةً لدى النساء فوق 35 سنة ومن تعاني من السمنة ومن لديها تاريخ عائلي بالضغط.
جدير بالذكر أن مستوى ضغط الدم، لدى الشخص السليم تكون ٨٠/ ١٢٠مليمتر زئبق.
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