شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعدى عن القمح والمعجنات قبل الدورة الشهرية لتجنب الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدورة الشهرية تعد من أصعب أيام الشهر عند النساء، فالتغيرات الهرمونية تسبب إصابتهن بالعصبية الشديدة، وأيضاً شعورهن بألم وانقباضات في الرحم يزيد من التوتر لديهن، وهناك بعض التأكيدات أن التغيرات في النظام الغذائي تساهم في التقليل من حدة ألم، وفقا للتقرير المنشور خلال موقع "medicalnewstoday".

وأوضح التقرير، أن الدورة الشهرية مرحلة حرجة تمر بها النساء كل شهر، فالشعور بالألم الشديد والتغيرات الهرمونية تعرضهن للاكتئاب، ولذا فالتغيير في النظام الغذائي يعد الحل الأمثل للتخلص من هذه المشاكل الشهرية.

وأضاف التقرير أن التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين "القمح والشوفان والمعجنات"، قد يقلل من الشعور بالألم خلال هذه الفترة الشهرية، ويمكن تناول المسكنات الخفيفة خلال هذه الفترة لتسكين وتقليل الشعور بالألم.

وأكد التقرير ضرورة حدوث تغيير في النظام الغذائي لدى النساء، وتناول الأطعمة الصحية وتجنب النظام الغذائي الغني بالجلوتين، أي القمح والشعير والشوفان والمعجنات، لأنها من الأطعمة التي تزيد من انقباضات البطن والرحم، وتزيد من فرص الشعور بالألم الشديد.

ونشر التقرير تجربة إحدى النساء اللاتي اتبعن نظامًا غذائيًا خاليًا من الجلوتين، مشيرًا إلي أنها لم تمنع تناول القمح ولكنها قللت من الكميات المعتادة على تناولها، وهذه الطريقة ساعدتها على عدم الشعور بأي ألم خلال الدورة الشهرية.

وأكد التقرير أن التقليل من الأطعمة الغنية بالجلوتين تعد من الحيل الجيدة للتقليل من ألم الدورة الشهرية، وأيضًا اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات يساعد في هذا الأمر، كما ينصح بالتقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين خلال هذه الفترة الحرجة، مع الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه وممارسة الرياضة للحصول على صحة جسمانية ونفسية.