شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لتجنب انتفاخ العيون.. منها الكمادات الباردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر العيون المتورمة أو المنتفخة أمر أساسي وتصيب الكثير من الناس، وعادة في بعض الأحيان قد تكون علامة على الإصابة بمرض أو إرهاق أو بسبب مستحضرات التجميل، وإليك نصائح لتجنب انتفاخ العيون، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"

1. ابق رطبا:

لابد تناول الماء بكثرة، لأنه يعالج الجفاف، ومن المعروف أن الجفاف هو أحد الأسباب الجذرية المعروفة للانتفاخ لأنه يمكن أن يتسبب في ترهل الجلد حول عينيك، تأكد من أنك تستهلك الكثير من الماء بشكل منتظم، يمكنك أيضا الاحتفاظ بزجاجة ماء في مكان العمل الخاصة بك والاستمرار في الشرب.

2. الكمادات الباردة 2. الكمادات الباردة يجب عليك وضع الكمادات الباردة على المنطقة المحيطة بالعينين لمدة 10 دقائق تقريبًا بمساعدة أقنعة العين لتقليل الانتفاخ في تلك المنطقة عن طريق تصريف السوائل الزائدة من عينيك، يمكنك اختيار بعض كريمات العين التي تتكون من الخيار أو الشاي الأخضر هى مفيدة لتقليل الانتفاخ في المنطقة حول العينين.

الكمادات الباردة 3. قلل من تناول الملح 3. قلل من تناول الملح كل شيء جيد عند تناوله الملح باعتدال ولكن الإفراط فيه يمكن أن يكون ضارا ويؤدي إلى مضاعفات، على الرغم من أن استهلاك الملح مهم لعمل أجسامنا بشكل صحيح بسبب وجود اليود فيه ، إلا أن يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل، حيث يتراكم هذا في المنطقة حول عينيك مما يؤدي إلى تورم وانتفاخ العينين. 4. الوسائد الناعمة 4. الوسائد الناعمة من منا لا يحب أن يكون محاطا بتلك الوسائد الناعمة أثناء النوم ويشعر بالراحة، الوسائد الناعمة يمكن أن تكون مفيدة جدًا لتجنب تلك العيون المنتفخة، يساعد النوم أثناء رفع رأسك على تجنب تراكم السوائل حول العين وتحتها.

الوسائد الناعمة