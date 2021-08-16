شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى طفلك الرضيع من البكتيريا والفيروسات وتقوى مناعته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأسابيع الأولى من حياة الطفل هى الفترة التي يكون فيها الطفل أكثر عرضة للإصابة بالمرض، حيث لا ينضج الجهاز المناعي للرضيع حتى يبلغ من العمر حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر، في تلك الأشهر القليلة الأولى، يصبح جهاز المناعة أكثر تطورًا، ويساعد جهاز المناعة الطفل على محاربة الفيروسات، ما يعني أن الجهاز المناعي لطفل يبلغ من العمر أسبوعين لا يمكنه محاربة الفيروسات أو البكتيريا تقريبًا مثلما يستطيع الطفل البالغ من العمر 3 أشهر، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

ويستمر الجهاز المناعي للأم في حماية طفلها بالأجسام المضادة التي تم مشاركتها عبر المشيمة بعد الولادة مباشرة وتظل هذه الأجسام المضادة نشطة في الأسابيع القليلة الأولى من حياة الطفل ويوفر هذا بعض الحماية من البكتيريا والفيروسات، كما تعزز الرضاعة الطبيعية أيضًا هذه المناعة المبكرة.

تعرض طفلك للفيروسات

الأطفال حديثو الولادة معرضون للإصابة بالفيروسات وفيما يلي بعض أكثر الأمراض شيوعًا التي يجب الانتباه إليها:

-فيروسات المعدة

يمكن لفيروسات الجهاز الهضمي أن تسبب مشاكل كبيرة للأطفال الرضع وتسبب الجفاف الناتج عن الإسهال، يمكن أن تنتشر هذه الفيروسات أيضًا بسرعة إلى مجرى الدم إذا أصابت الطفل خلال الشهر الأول من عمره، ويمكن أن يتسبب هذا النوع من العدوى في تلف الكبد والتهاب السحايا والتهاب الدماغ والتهاب القلب.

-فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)

غالبًا ما يتم إدخال الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر والذين يصابون بهذا الفيروس إلى المستشفى يمكن أن يسبب التهاب القصيبات، وهي حالة تؤدي فيها المسالك الهوائية الصغيرة في الرئتين إلى منع تدفق الهواء وتمتلئ بالمخاط كما يسبب الفيروس المخلوي التنفسي الالتهاب الرئوي.

-الأنفلونزا

يصاب الرضع بالأنفلونزا أكثر من الأطفال الأكبر سنًا والبالغين وعلى الرغم من وجود علاج محتمل لفيروس الأنفلونزا، إلا أنه غالبًا ما يتحول إلى التهاب رئوي أو انقطاع للنفس.

3 طرق لتقليل خطر إصابة طفلك بالمرض

هناك أشياء يمكنك القيام بها لحماية طفلك خلال الأشهر القليلة الأولى من حياته وهي:

1. الحد من الخروج: لا يمكنك إبقاء طفلك في فقاعة حتى يصل إلى الستة أشهر لكن يمكنك الحد من الاتصال بأشخاص آخرين واطلبي من الزوار غسل أيديهم قبل لمس الطفل.

2. انتبهى للحمى: يصعب على الأطباء تحديد ما إذا كان الفيروس أو البكتيريا يسببان مرض الرضيع لذا فهم يخطئون ولكن أي حمى أو ارتفاع فى الحرارة من المحتمل أن تضع طفلك في المستشفى.

3. لا بد من تلقى اللقاحات: إعطاء طفلك التطعيمات أمر بالغ الأهمية لصحته ، خاصة أثناء جائحة كورونا، لا بد من لقاح السعال الديكي: مهم بشكل خاص فهذا المرض قد يهدد حياة الأطفال الأقل من ستة أشهر من العمر.